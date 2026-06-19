Milli Takım'a San Francisco'da büyük destek!
Türk taraftarlar, Paraguay maçı öncesi San Francisco'ya gelen A Milli Takım oyuncularına büyük destek verdi.
Giriş: 19 Haziran 2026 - 09:35 Güncelleme:
2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Paraguay'la karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'na otel önünde bekleyen taraftarlar destek verdi.
Millilerin konakladığı otel önünde toplanan 100'ün üzerinde taraftar, uzun süre A Milli Futbol Takımı'nın antrenmandan dönüşünü bekledi.
Ay-yıldızlı ekibin otobüsünün otele gelmesiyle birlikte tezahüratlara başlayan taraftarlar, takıma desteklerini göstererek Paraguay maçı öncesinde futbolculara moral verdi.
Kaptan Hakan Çalhanoğlu, takımın otele girmesinin ardından otel girişine gelerek kendilerini bekleyenlerle tek tek fotoğraf çektirip imza dağıttı.
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