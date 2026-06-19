Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Futbol 2026 Dünya Kupası Milli Takım Milli Takım'a San Francisco'da büyük destek!

        Milli Takım'a San Francisco'da büyük destek!

        Türk taraftarlar, Paraguay maçı öncesi San Francisco'ya gelen A Milli Takım oyuncularına büyük destek verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19 Haziran 2026 - 09:35 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        San Francisco'da 'milli' destek!

        2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Paraguay'la karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'na otel önünde bekleyen taraftarlar destek verdi.

        Millilerin konakladığı otel önünde toplanan 100'ün üzerinde taraftar, uzun süre A Milli Futbol Takımı'nın antrenmandan dönüşünü bekledi.

        Ay-yıldızlı ekibin otobüsünün otele gelmesiyle birlikte tezahüratlara başlayan taraftarlar, takıma desteklerini göstererek Paraguay maçı öncesinde futbolculara moral verdi.

        Kaptan Hakan Çalhanoğlu, takımın otele girmesinin ardından otel girişine gelerek kendilerini bekleyenlerle tek tek fotoğraf çektirip imza dağıttı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Nimet Özdemir, CHP'den istifa etti

        İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, CHP'den istifa etti.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Film gibi operasyon! İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kurtarıldı
        Film gibi operasyon! İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kurtarıldı
        Adalar Belediyesi'ne operasyon: 41 gözaltı
        Adalar Belediyesi'ne operasyon: 41 gözaltı
        Meteoroloji saat verip uyardı... 6 bölgede sağanak! 15 kent için 'sarı' alarm
        Meteoroloji saat verip uyardı... 6 bölgede sağanak! 15 kent için 'sarı' alarm
        Altın 3 haftadır kaybettiriyor
        Altın 3 haftadır kaybettiriyor
        Kanada'dan Katar'a farklı tarife: 6-0
        Kanada'dan Katar'a farklı tarife: 6-0
        Yanlış doldurulan akaryakıtın zararını kim öder?
        Yanlış doldurulan akaryakıtın zararını kim öder?
        "Kaos çıkarmaya çalışanlardan daha çok Türk'üm!"
        "Kaos çıkarmaya çalışanlardan daha çok Türk'üm!"
        Bodrum'da yeni yaşını kutladı
        Bodrum'da yeni yaşını kutladı
        İşten anlaşmalı ayrılırken dikkat!
        İşten anlaşmalı ayrılırken dikkat!
        Eski eşler bir araya geldi
        Eski eşler bir araya geldi
        İSO 500'de otomotiv yükselişi
        İSO 500'de otomotiv yükselişi
        96 yılda sadece 8 ülke şampiyon olabildi!
        96 yılda sadece 8 ülke şampiyon olabildi!
        Kralı canlandırma adına büyük adım
        Kralı canlandırma adına büyük adım
        Ocak alevinin rengi sandığımızdan daha önemliymiş!
        Ocak alevinin rengi sandığımızdan daha önemliymiş!
        Manisa'da zincirleme kaza: 2 ölü, 4 yaralı
        Manisa'da zincirleme kaza: 2 ölü, 4 yaralı
        Fenerbahçe'den Mauro Junior harekatı!
        Fenerbahçe'den Mauro Junior harekatı!
        Cemil Tugay CHP'den istifa etti
        Cemil Tugay CHP'den istifa etti
        Filenin Sultanları, Fransa'yı devirdi!
        Filenin Sultanları, Fransa'yı devirdi!
        14 dokunulmazlık dosyası Meclis'te
        14 dokunulmazlık dosyası Meclis'te
        Test sonuçları açıklandı
        Test sonuçları açıklandı