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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Milli Takım'da sakatlık: Uğurcan oyuna devam edemedi! - Futbol Haberleri

        Milli Takım'da sakatlık: Uğurcan oyuna devam edemedi!

        A Milli Takım'da Uğurcan Çakır, Galler maçında sakatlandı ve oyuna devam edemedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2023 - 23:35 Güncelleme: 21.11.2023 - 23:35
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        Milli Takım'da sakatlık!
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        A Milli Takım'ın, Galler ile oynadığı maçta bir sakatlık yaşandı. Milli Takım'ın file bekçisi Uğurcan Çakır sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

        Milli Takım'da Uğurcan Çakır yerine 32. dakikada Altay Bayındır oyuna dahil oldu.

        Öte yandan ay-yıldızlı ekipte aynı dakikada Yusuf Yazıcı da Abdülkadir Ömür yerine oyuna girdi.

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