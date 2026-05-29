        A Milli Futbol Takımı'nın Kuzey Makedonya ile oynayacağı hazırlık maçına ilişkin ayrıntılar netleşti. 2026 FIFA Dünya Kupası elemeleri öncesinde çalışmalarını sürdüren ay-yıldızlı ekip, özel karşılaşmada Kuzey Makedonya ile karşı karşıya gelecek. Maçın tarihi, başlama saati ve yayınlanacağı kanal ise en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Türkiye - Kuzey Makedonya hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte A Milli Takım'ın özel maç programına dair detaylar…

        Giriş: 29 Mayıs 2026 - 23:47
        A Milli Futbol Takımı’nın Kuzey Makedonya ile yapacağı hazırlık karşılaşmasının detayları belli oldu. 2026 FIFA Dünya Kupası elemeleri öncesinde çalışmalarını sürdüren ay-yıldızlılar, özel maçta Kuzey Makedonya ile sahaya çıkacak. Millilerin form durumunu görme açısından önemli bir sınav niteliği taşıyan mücadele, futbolseverlerin yakın takibinde yer alıyor. Karşılaşmanın tarihi, başlama saati ve yayın bilgisi ise merak edilen başlıklar arasında bulunuyor. Peki, Türkiye - Kuzey Makedonya hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte A Milli Takım’ın özel maç programına dair tüm ayrıntılar…

        TÜRKİYE-KUZEY MAKEDONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        A Milli Futbol Takımı’nın Kuzey Makedonya ile oynayacağı hazırlık karşılaşması 1 Haziran Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Mücadele saat 20.30’da başlayacak.

        TÜRKİYE-KUZEY MAKEDONYA MAÇI HANGİ KANALDA?

        Milli Takımın Kuzey Makedonya ile oynayacağı hazırlık karşılaşması Kadıköy’deki Chobani Stadyumu’nda oynanacak. Mücadele, atv ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.

        A MİLLİ TAKIM’IN DÜNYA KUPASI ADAY KADROSU

        Teknik heyetin açıkladığı aday kadro şu şekilde:

        Kaleciler

        Altay Bayındır, Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır

        Defans

        Abdülkerim Bardakcı, Ahmetcan Kaplan, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Mustafa Eskihellaç, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik

        Orta saha

        Atakan Karazor, Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Aral Şimşir, Arda Güler

        Hücum hattı

        Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün, Yusuf Sarı

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
