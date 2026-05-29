Cinayetten 10 yıldır aranıyordu... 'Yüz tanıma' kamerası katili yakaladı!

Muş'ta, 2016 yılında cinayet işleyen ve 10 yıldır aranan firari cinayet zanlısı 45 yaşındaki Faruk S., Erzurum'da, yüz tanıma kameralarıyla tespit edilerek yakalandı. Tutuklanan zanlının, "kan gütme saikiyle öldürme" suçundan arandığı, bu suça ilişkin 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu öğrenildi. (AA)