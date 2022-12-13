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Milyonların gözü bu toplantıda! 2023 Asgari ücret zammı belli oluyor

Milyonlarca asgari ücretliyi yakından ilgilendiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısı 14 Aralık Çarşamba günü gerçekleşecek. Gerçekleşen son Kabine Toplantısı'nın ardından gündeme dair açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret zammına da değindi. Yeni net asgari ücretin ne kadar olacağı ve yüzde kaç zam geleceğine yönelik tahminler yapılırken, konuya ilişkin tüm gelişmeleri sizler için derledik. İşte detaylar...

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  • Milyonların gözü bu toplantıda! 2023 Asgari ücret zammı belli oluyor! Asgari ücret belli oldu mu, asgari ücret zammı ne kadar olacak?

    Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısı için geri sayım başladı. Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren asgari ücret zammı toplantısı, işçi ve işveren temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşecek. 2023 Ocak ayı ile net asgari ücrete ne kadar zam geleceği kamuoyunun gündemini meşgul etmeye devam ediyor. İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...
  • Milyonların gözü bu toplantıda! 2023 Asgari ücret zammı belli oluyor! Asgari ücret belli oldu mu, asgari ücret zammı ne kadar olacak?

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI!

    Kabine Toplantısı'nın ardından kamera karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme dair birçok konuya değindi. Asgari ücret açıklamasından öne çıkanlar ise şu şekildeydi:

    Yıllık enflasyonun birkaç ay içinde yüzde 40'lı rakamlara ineceği ortada iken hala etiketlerin başka hesaplarla belirlenmesi doğru değildir. Asgari ücret, memur ve emekli maaşları başta olmak üzere çalışanların refah seviyelerindeki gerilemeyi telafi etme yönündeki gayretlerimizin enflasyon maskesi arkasına sığınan haramzadeler tarafından akamete uğramasını izleyemeyiz.
  • Milyonların gözü bu toplantıda! 2023 Asgari ücret zammı belli oluyor! Asgari ücret belli oldu mu, asgari ücret zammı ne kadar olacak?

    ASGARİ ÜCRET 2. TOPLANTISI NE ZAMAN?

    Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında süreç devam ediyor.

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde, 7 Aralık'ta ilk toplantısını yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını 14 Aralık'ta yapacak.
  • Milyonların gözü bu toplantıda! 2023 Asgari ücret zammı belli oluyor! Asgari ücret belli oldu mu, asgari ücret zammı ne kadar olacak?

    ASGARİ ÜCRET SENARYOLARI NE?

    Asgari ücretten gelir vergisi ve damga vergisi kesintisine 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren son verildi. Net asgari ücret 8 bin liraya çıkartılırsa brüt asgari ücret 9.412 TL, işverene maliyeti ise 11.059 TL olacak.

    Net asgari ücret 8.250 TL olursa brüt ücret 9.706 TL, işverene maliyeti 11.404 TL;
  • Milyonların gözü bu toplantıda! 2023 Asgari ücret zammı belli oluyor! Asgari ücret belli oldu mu, asgari ücret zammı ne kadar olacak?

    net asgari ücret 8.500 TL olursa brüt ücret 10 bin lira, işverene maliyeti ise 11 bin 750 lira olacak.

    Net asgari ücretin 8.750 TL’ye çıkartılması halinde ise brüt asgari ücret 10.294 TL, işverene maliyeti de 12.095 TL’ye yükselecek.
  • Milyonların gözü bu toplantıda! 2023 Asgari ücret zammı belli oluyor! Asgari ücret belli oldu mu, asgari ücret zammı ne kadar olacak?

    ANKETTEKİ ASGARİ ÜCRET BEKLENTİSİ 7.845 TL

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın, 2023 yılı asgari ücretini belirleme çalışmaları kapsamında gerçekleştirdiği anket sonuçları ilk toplantıda komisyona sunuldu. Ankete katılan işçilerin asgari ücret beklentisi 7.536,30 TL, işverenlerin beklentisi 7.050,40 TL, işçi ve işveren dışındaki çeşitli mesleklerden vatandaşlardan oluşan kamuoyunun beklentisi ise 7.845,50 TL olarak hesaplandı.

    Ankete katılan işçilerin yüzde 26.8’ini oluşturan asgari ücretle çalışanların yeni asgari ücret beklentisi ise 7 bin 630 TL oldu.
  • Milyonların gözü bu toplantıda! 2023 Asgari ücret zammı belli oluyor! Asgari ücret belli oldu mu, asgari ücret zammı ne kadar olacak?

    Katılımcı işçilerin yüzde 15,8’inin geliri 5.500 TL ve altı, yüzde 24.8’inin geliri 5.501-8.000 TL arası, yüzde 17.6’sının geliri 8.001-10.000 TL arası, yüzde 15’inin geliri ise 10 bin liradan fazla olarak bildirildi.

    Araştırmada sorulan, “Temmuz ayında yapılan asgari ücret zammı sizce o zaman için yeterli miydi” sorusuna, katılımcıların yüzde 60’ı yeterli olmadığı, yüzde 30’u yeterli olduğu, yüzde 10’u ise “ne yeterli ne de yetersiz olduğu” cevabını verdi.
  • Milyonların gözü bu toplantıda! 2023 Asgari ücret zammı belli oluyor! Asgari ücret belli oldu mu, asgari ücret zammı ne kadar olacak?

    “Asgari ücretin artırılacak olması ile birlikte işsizlik oranı da artar mı?” sorusuna katılımcıların yüzde 55’i işsizliği artıracağı, yüzde 45’i ise artırmayacağı yanıtını verdi. Aynı soruya cevap veren işverenlerin yüzde 68.8’i işsizliği artıracağını söyledi.
  • Milyonların gözü bu toplantıda! 2023 Asgari ücret zammı belli oluyor! Asgari ücret belli oldu mu, asgari ücret zammı ne kadar olacak?

    NASIL BELİRLENİYOR?

    Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.
  • Milyonların gözü bu toplantıda! 2023 Asgari ücret zammı belli oluyor! Asgari ücret belli oldu mu, asgari ücret zammı ne kadar olacak?

    Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.
  • Milyonların gözü bu toplantıda! 2023 Asgari ücret zammı belli oluyor! Asgari ücret belli oldu mu, asgari ücret zammı ne kadar olacak?

    ŞU ANDA NET 5 BİN 500 LİRA

    Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor.

    Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 7 bin 603 lira 43 kuruş. Bunun 6 bin 471 lirası brüt asgari ücret, 1003 lira 1 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 129 lira 42 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

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