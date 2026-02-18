Mimar Sinan'ın 'ustalık eseri' Selimiye'ye metrekaresinde 729 bin ilmekli özel halı

Vakıflar Genel Müdürlüğünce Selimiye Camisi'nde 2021 yılı kasım ayında başlatılan kapsamlı restorasyon çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı.

Ramazan ayının ilk teravih namazıyla ibadete açılacak camide son rötuşlar sürüyor.

Bilim kurulu nezaretinde yürütülen çalışmalar kapsamında caminin her bir bölümü titizlikle elden geçirildi.

Ana kubbede güçlendirme çalışmaları yapılırken kurşun kaplamalar yenilendi. Yapıya sonradan uygulanan çimentolu müdahaleler kaldırıldı. Cam ve ahşap pencere doğramaları tamamen yenilendi, özgün ahşap kepenk ve kapılardaki çürüme ve malzeme kayıpları giderildi.

İç mekandaki 264 alçı içlikten, 1983 onarımında düz cam veya pleksiglasla değiştirilen bölümler, paslanmaz çelik strüktürlü ve şişe dipli cam sistemiyle aslına uygun biçimde yeniden yapıldı. Beyaz çimentolu dışlıklar ise suya dayanıklı özel harç ve paslanmaz teçhizat kullanılarak değiştirildi.

Dört minarede güçlendirme ve bakım işlemleri tamamlandı. Ana mekan ile revaklı avlu kubbelerindeki kalem işi ve alçı süslemeler de onarıldı.