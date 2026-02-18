Canlı
        Haberler Yaşam Mimar Sinan'ın 'ustalık eseri' Selimiye'ye metrekaresinde 729 bin ilmekli özel halı

        Mimar Sinan'ın 'ustalık eseri' Selimiye'ye metrekaresinde 729 bin ilmekli özel halı

        ​​​Türk-İslam eserleri arasında zirvede gösterilen Selimiye Camisi'ne, orijinaline sadık kalınarak dokunan halılar serildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2026 - 14:19 Güncelleme: 18.02.2026 - 14:19
        Selimiye'ye metrekaresinde 729 bin ilmekli özel halı
        Vakıflar Genel Müdürlüğünce Selimiye Camisi'nde 2021 yılı kasım ayında başlatılan kapsamlı restorasyon çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı.

        Ramazan ayının ilk teravih namazıyla ibadete açılacak camide son rötuşlar sürüyor.

        Bilim kurulu nezaretinde yürütülen çalışmalar kapsamında caminin her bir bölümü titizlikle elden geçirildi.

        Ana kubbede güçlendirme çalışmaları yapılırken kurşun kaplamalar yenilendi. Yapıya sonradan uygulanan çimentolu müdahaleler kaldırıldı. Cam ve ahşap pencere doğramaları tamamen yenilendi, özgün ahşap kepenk ve kapılardaki çürüme ve malzeme kayıpları giderildi.

        İç mekandaki 264 alçı içlikten, 1983 onarımında düz cam veya pleksiglasla değiştirilen bölümler, paslanmaz çelik strüktürlü ve şişe dipli cam sistemiyle aslına uygun biçimde yeniden yapıldı. Beyaz çimentolu dışlıklar ise suya dayanıklı özel harç ve paslanmaz teçhizat kullanılarak değiştirildi.

        Dört minarede güçlendirme ve bakım işlemleri tamamlandı. Ana mekan ile revaklı avlu kubbelerindeki kalem işi ve alçı süslemeler de onarıldı.

        Restorasyonun büyük bölümü tamamlanırken, hazire alanındaki çalışmalar sürüyor. Çini temizliği ve çevre düzenlemesi ise son aşamalar arasında yer alıyor.

        HALIYA EKSTRA ÖZEN

        Caminin İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde bulunan orijinal halısı referans alınarak, Manisa'nın Demirci ilçesinde yeni halı dokundu.

        Anadolu el dokuması seccade motiflerinden esinlenilerek dokunan orijinal halısına sadık kalınarak caminin yaklaşık 3 bin metrekarelik kullanım alanı için halı üretildi.

        Ön seki bölümünde seccade düzeni tercih edilirken, ana harimde orijinal desen, ton sür ton tekniğiyle kentin uluslararası kabul görmüş rengi olan 'Edirne kırmızısı' kullanılarak dokundu.

        Halıyı dokuyan Kalida Halı Firması Sahibi Mustafa Özkul, yaptığı açıklamada, Mimar Sinan'ın 'ustalık eserim' dediği ve UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Selimiye için özel bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirtti.

        Halının yüzde 100 yerli yünden üretildiğini ifade eden Özkul, metrekarede 729 bin ilmek sıklığında dokuma yaptıklarını söyledi.

        Orijinalliği korumaya azami özen gösterdiklerinin altını çizen Özkul, "Halımızın kalınlığı farklılık gösterebilir ancak metrekaredeki ilmek sayısı, müzede bulunan orijinal halıyla aynı oran ve özellikte" dedi.

