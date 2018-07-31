YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler aldıkları puanlar ve başarı sıralamasına göre istedikleri bölümlerin taban puanlarını araştırmaya başladılar. Tercihi mimarlık bölümünden yapmak isteyen öğrenciler ise mimarlık taban puanlarını araştırıyor. ÖSYM tarafından geçtiğimiz yılın yayımlanan mimarlık taban puanları...
MİMARLIK TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI
|Üniversite
|Program Adı
|Puan Türü
|Şehir
|Taban Puanı
|Başarı Sırası
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (İngilizce)(Tam Burslu)
|MF
|ANKARA
|482,01548
|6,617
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (İngilizce)
|MF
|İSTANBUL
|465,77146
|11,545
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (İngilizce)
|MF
|ANKARA
|456,84120
|14,886
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık
|MF
|İSTANBUL
|452,41577
|16,663
|TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (Tam Burslu)
|MF
|ANKARA
|448,36387
|18,547
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (İngilizce)
|MF
|İSTANBUL
|442,51085
|21,258
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (İngilizce)(%50 Burslu)
|MF
|ANKARA
|439,65521
|22,589
|TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (%75 Burslu)
|MF
|ANKARA
|438,53872
|23,132
|TED ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (İngilizce)(Tam Burslu)
|MF
|ANKARA
|436,95001
|23,896
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (İngilizce)(Tam Burslu)
|MF
|İSTANBUL
|436,34716
|24,220
|MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık
|MF
|İSTANBUL
|435,49646
|24,668
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (İngilizce)(Tam Burslu)
|MF
|İSTANBUL
|435,41275
|24,700
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık
|MF
|İSTANBUL
|432,14003
|26,396
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (İngilizce)(Tam Burslu)
|MF
|İSTANBUL
|430,40134
|27,298
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (İngilizce)(Tam Burslu)
|MF
|İZMİR
|429,37085
|27,853
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (Tam Burslu)
|MF
|İSTANBUL
|429,29870
|27,889
|ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (İngilizce)
|MF
|KAYSERİ
|427,00452
|29,130
|KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (İngilizce)(Tam Burslu)
|MF
|İSTANBUL
|426,75811
|29,268
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (İngilizce)(Tam Burslu)
|MF
|İSTANBUL
|426,71722
|29,300
|MEF ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (İngilizce)(Tam Burslu)
|MF
|İSTANBUL
|426,63724
|29,346
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (İngilizce)(Tam Burslu)
|MF
|İSTANBUL
|424,46506
|30,581
|İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
|Mimarlık (İngilizce)
|MF
|İZMİR
|423,57908
|31,058
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık
|MF
|ANKARA
|423,16466
|31,287
|TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (%50 Burslu)
|MF
|ANKARA
|419,41073
|33,443
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık
|MF
|İZMİR
|419,39740
|33,450
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (İngilizce)(Tam Burslu)
|MF
|İSTANBUL
|418,71390
|33,842
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (Tam Burslu)
|MF
|İSTANBUL
|417,93090
|34,272
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (Tam Burslu)
|MF
|ANKARA
|416,75144
|35,003
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (İngilizce)(Tam Burslu)
|MF
|İZMİR
|415,46454
|35,715
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık
|MF
|ESKİŞEHİR
|415,13167
|35,912
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (İngilizce)(Tam Burslu)
|MF
|İSTANBUL
|412,96463
|37,237
|ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (İngilizce)(Tam Burslu)
|MF
|ANKARA
|412,46979
|37,538
|ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık
|MF
|BURSA
|412,29363
|37,649
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (Tam Burslu)
|MF
|İSTANBUL
|409,63945
|39,242
|İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (Tam Burslu)
|MF
|İSTANBUL
|407,55074
|40,583
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık
|MF
|ESKİŞEHİR
|407,52111
|40,604
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (Tam Burslu)
|MF
|KONYA
|407,44539
|40,651
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (Tam Burslu)
|MF
|İSTANBUL
|407,38530
|40,697
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık
|MF
|ANTALYA
|406,70841
|41,135
|GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık
|MF
|KOCAELİ
|405,94164
|41,632
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (İngilizce)(Tam Burslu)
|MF
|İSTANBUL
|405,39797
|41,950
|İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (Tam Burslu)
|MF
|İSTANBUL
|404,70627
|42,394
|ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (İngilizce)(Tam Burslu)
|MF
|ANTALYA
|404,31686
|42,636
|OKAN ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (İngilizce)(Tam Burslu)
|MF
|İSTANBUL
|402,69465
|43,711
|ATILIM ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (Tam Burslu)
|MF
|ANKARA
|402,61982
|43,758
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (Tam Burslu)
|MF
|İSTANBUL
|401,82528
|44,291
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık
|MF
|KONYA
|401,74458
|44,354
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (Tam Burslu)
|MF
|İSTANBUL
|401,23492
|44,671
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (İngilizce)(Tam Burslu)
|MF
|İSTANBUL
|400,93574
|44,849
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık
|MF
|KOCAELİ
|400,54368
|45,111
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (İngilizce)(%50 Burslu)
|MF
|İSTANBUL
|400,42375
|45,182
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (Tam Burslu)
|MF
|İSTANBUL
|400,22316
|45,296
|OKAN ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (Tam Burslu)
|MF
|İSTANBUL
|398,67359
|46,297
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (Tam Burslu)
|MF
|İSTANBUL
|397,61565
|47,015
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (İngilizce)(%50 Burslu)
|MF
|İZMİR
|397,30286
|47,228
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık
|MF
|TRABZON
|396,43231
|47,827
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (İngilizce)(Ücretli)
|MF
|ANKARA
|395,83554
|48,203
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık
|MF
|ADANA
|395,70717
|48,284
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (Tam Burslu)
|MF
|İSTANBUL
|395,25707
|48,561
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık
|MF
|SAKARYA
|394,86546
|48,866
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (Tam Burslu)
|MF
|İSTANBUL
|394,10004
|49,414
|İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık
|MF
|İZMİR
|393,89925
|49,558
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık
|MF
|SAMSUN
|393,35299
|49,926
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık
|MF
|KAYSERİ
|392,64002
|50,422
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (Tam Burslu)
|MF
|İSTANBUL
|391,66240
|51,165
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık
|MF
|DENİZLİ
|390,29161
|52,139
|TED ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (İngilizce)(%50 Burslu)
|MF
|ANKARA
|389,36218
|52,759
|İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (Tam Burslu)
|MF
|İSTANBUL
|389,15800
|52,908
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (Tam Burslu)
|MF
|İSTANBUL
|388,95811
|53,051
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık
|MF
|KONYA
|388,82724
|53,158
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (İngilizce)(%50 Burslu)
|MF
|İZMİR
|388,45107
|53,427
|NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (Tam Burslu)
|MF
|KAYSERİ
|387,96056
|53,773
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık
|MF
|MERSİN
|387,35040
|54,215
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (%75 Burslu)
|MF
|KONYA
|387,32021
|54,242
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (Tam Burslu)
|MF
|İSTANBUL
|387,04308
|54,444
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (İngilizce)(Tam Burslu)
|MF
|İSTANBUL
|386,93752
|54,544
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (Tam Burslu)
|MF
|İSTANBUL
|386,36987
|54,965
|ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık
|MF
|BOLU
|386,25795
|55,074
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık
|MF
|ISPARTA
|385,81218
|55,397
|ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (Tam Burslu)
|MF
|İSTANBUL
|385,69090
|55,484
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (İngilizce)(Tam Burslu)
|MF
|İSTANBUL
|384,17170
|56,536
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (İngilizce)
|MF
|GAZİANTEP
|383,63354
|56,928
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (İngilizce)(%75 Burslu)
|MF
|İSTANBUL
|383,43102
|57,091
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (Tam Burslu)
|MF
|GAZİANTEP
|383,16838
|57,262
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık
|MF
|BALIKESİR
|383,11691
|57,301
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (İngilizce)(%25 Burslu)
|MF
|İZMİR
|381,98625
|58,113
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (%50 Burslu)
|MF
|ANKARA
|381,83090
|58,235
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (Tam Burslu)
|MF
|İSTANBUL
|380,28685
|59,369
|ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (İngilizce)(Tam Burslu)
|MF
|İSTANBUL
|379,86843
|59,695
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık
|MF
|EDİRNE
|379,77491
|59,763
|TOROS ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (Tam Burslu)
|MF
|MERSİN
|379,50121
|59,973
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (Tam Burslu)
|MF
|TRABZON
|379,11806
|60,254
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (İngilizce)(%50 Burslu)
|MF
|İSTANBUL
|378,92399
|60,411
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (%50 Burslu)
|MF
|İSTANBUL
|377,64292
|61,402
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (Tam Burslu)
|MF
|İSTANBUL
|376,33765
|62,422
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (İngilizce)(%25 Burslu)
|MF
|İSTANBUL
|376,30824
|62,440
|ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (Tam Burslu)
|MF
|SARAYBOSNA-BOSNA-HERSEK
|375,74411
|62,896
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık
|MF
|DÜZCE
|375,03305
|63,479
|NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık
|MF
|TEKİRDAĞ
|374,73150
|63,719
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (%50 Burslu)
|MF
|KONYA
|373,36136
|64,790
|ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (İngilizce)(Tam Burslu)
|MF
|ANTALYA
|373,09358
|64,981
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık
|MF
|ERZURUM
|373,00160
|65,060
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık
|MF
|DİYARBAKIR
|372,41650
|65,511
|NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (%50 Burslu)
|MF
|KAYSERİ
|371,48470
|66,283
|CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık
|MF
|SİVAS
|370,64757
|66,902
|MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık
|MF
|BURDUR
|370,32611
|67,158
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık
|MF
|ELAZIĞ
|369,89543
|67,497
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (%50 Burslu)
|MF
|İSTANBUL
|369,75829
|67,622
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (Tam Burslu)
|MF
|İSTANBUL
|369,00469
|68,196
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık
|MF
|KARABÜK
|367,65854
|69,273
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (İngilizce)(%50 Burslu)
|MF
|İSTANBUL
|366,43722
|70,283
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (%75 Burslu)
|MF
|İSTANBUL
|366,22505
|70,445
|NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık
|MF
|NİĞDE
|365,77137
|70,846
|KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık
|MF
|KIRKLARELİ
|364,29273
|72,045
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (%50 Burslu)
|MF
|İSTANBUL
|364,06032
|72,233
|TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (Ücretli)
|MF
|ANKARA
|363,82403
|72,427
|MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık
|MF
|HATAY
|362,74014
|73,345
|TED ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (İngilizce)(%25 Burslu)
|MF
|ANKARA
|362,39104
|73,646
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (%50 Burslu)
|MF
|İSTANBUL
|361,42067
|74,512
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık
|MF
|AKSARAY
|360,42941
|75,340
|ATILIM ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (%50 Burslu)
|MF
|ANKARA
|358,83891
|76,688
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık
|MF
|VAN
|358,50189
|76,990
|BOZOK ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık
|MF
|YOZGAT
|358,25308
|77,183
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (%75 Burslu)
|MF
|İSTANBUL
|356,93237
|78,364
|ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (İngilizce)(%50 Burslu)
|MF
|ANKARA
|356,60980
|78,652
|MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık
|MF
|MARDİN
|353,94553
|81,024
|İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (%50 Burslu)
|MF
|İSTANBUL
|352,81961
|82,011
|ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (İngilizce)(%50 Burslu)
|MF
|ANTALYA
|351,92191
|82,810
|MEF ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (İngilizce)(%50 Burslu)
|MF
|İSTANBUL
|350,50758
|84,130
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (%50 Burslu)
|MF
|GAZİANTEP
|349,36692
|85,136
|İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (%50 Burslu)
|MF
|İSTANBUL
|349,15830
|85,336
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (%25 Burslu)
|MF
|ANKARA
|348,04345
|86,408
|KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (İngilizce)(%50 Burslu)
|MF
|İSTANBUL
|347,85231
|86,586
|SİİRT ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık
|MF
|SİİRT
|346,28193
|88,104
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (İngilizce)(Tam Burslu)
|MF
|KKTC-GAZİMAĞUSA
|346,06282
|88,313
|TOROS ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (%50 Burslu)
|MF
|MERSİN
|345,12326
|89,254
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (%50 Burslu)
|MF
|İSTANBUL
|343,01658
|91,302
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (%75 Burslu)
|MF
|İSTANBUL
|342,72623
|91,552
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (Tam Burslu)
|MF
|KKTC-GİRNE
|337,42854
|96,829
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (%75 Burslu)
|MF
|İSTANBUL
|335,40244
|98,926
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (Tam Burslu)
|MF
|KKTC-LEFKOŞA
|332,80310
|101,694
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (Tam Burslu)
|MF
|KKTC-LEFKOŞA
|330,80603
|103,881
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (İngilizce)(%25 Burslu)
|MF
|İSTANBUL
|330,67253
|104,027
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (İngilizce)(%50 Burslu)
|MF
|İSTANBUL
|328,98360
|105,792
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (Tam Burslu)
|MF
|KKTC-LEFKE
|326,41756
|108,628
|TED ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (İngilizce)(Ücretli)
|MF
|ANKARA
|326,25623
|108,813
|ATILIM ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (%25 Burslu)
|MF
|ANKARA
|324,80876
|110,379
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (İngilizce)(Tam Burslu)
|MF
|KKTC-LEFKOŞA
|324,28081
|110,976
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (İngilizce)(%25 Burslu)
|MF
|İSTANBUL
|323,45229
|111,964
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (İngilizce)(Tam Burslu)
|MF
|KKTC-GİRNE
|322,22804
|113,297
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (%50 Burslu)
|MF
|İSTANBUL
|318,52891
|117,418
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (%50 Burslu)
|MF
|İSTANBUL
|316,63754
|119,65
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (%25 Burslu)
|MF
|GAZİANTEP
|315,33788
|121,186
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (İngilizce)(Tam Burslu)
|MF
|KKTC-LEFKOŞA
|314,93903
|121,637
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (%50 Burslu)
|MF
|İSTANBUL
|314,77281
|121,829
|ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (İngilizce)(%25 Burslu)
|MF
|ANTALYA
|313,83787
|123,007
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (%25 Burslu)
|MF
|İSTANBUL
|313,13440
|123,901
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (Ücretli)
|MF
|ANKARA
|312,61808
|124,560
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (İngilizce)(Ücretli)
|MF
|İSTANBUL
|309,72544
|128,148
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (%25 Burslu)
|MF
|İSTANBUL
|308,11631
|130,155
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (%50 Burslu)
|MF
|İSTANBUL
|307,39828
|131,114
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (%50 Burslu)
|MF
|İSTANBUL
|307,25206
|131,279
|GİRNE ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (Tam Burslu)
|MF
|KKTC-GİRNE
|306,64719
|132,058
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (İngilizce)(%75 Burslu)
|MF
|İSTANBUL
|306,06069
|132,831
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (%25 Burslu)
|MF
|İSTANBUL
|304,20953
|135,245
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (İngilizce)(%50 Burslu)
|MF
|İSTANBUL
|304,07001
|135,410
|ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (İngilizce)(%50 Burslu)
|MF
|ANTALYA
|302,81931
|137,132
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (İngilizce)(Ücretli)
|MF
|İSTANBUL
|302,68187
|137,347
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (İngilizce)(%50 Burslu)
|MF
|İSTANBUL
|301,81270
|138,489
|OKAN ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (%50 Burslu)
|MF
|İSTANBUL
|300,23233
|140,649
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (İngilizce)(%50 Burslu)
|MF
|İSTANBUL
|298,50296
|142,955
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (İngilizce)(%50 Burslu)
|MF
|İSTANBUL
|298,10365
|143,490
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (İngilizce)(Tam Burslu)
|MF
|KKTC-LEFKE
|296,47701
|145,760
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (%50 Burslu)
|MF
|İSTANBUL
|295,64474
|146,948
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (Ücretli)
|MF
|İSTANBUL
|295,48572
|147,168
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (İngilizce)(Ücretli)
|MF
|İZMİR
|295,29656
|147,442
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (İngilizce)(%25 Burslu)
|MF
|İSTANBUL
|294,45570
|148,661
|KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (İngilizce)(%25 Burslu)
|MF
|İSTANBUL
|294,21120
|149,016
|OKAN ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (İngilizce)(%50 Burslu)
|MF
|İSTANBUL
|292,55812
|151,467
|KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (İngilizce)(Tam Burslu)
|MF
|KKTC-LEFKOŞA
|292,50402
|151,536
|İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (%25 Burslu)
|MF
|İSTANBUL
|291,04449
|153,713
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (%50 Burslu)
|MF
|İSTANBUL
|290,29042
|154,842
|ATILIM ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (Ücretli)
|MF
|ANKARA
|289,77516
|155,607
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (İngilizce)(Ücretli)
|MF
|İSTANBUL
|288,64490
|157,273
|ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (İngilizce)(Ücretli)
|MF
|ANKARA
|287,03717
|159,741
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (İngilizce)(Ücretli)
|MF
|İZMİR
|286,58431
|160,434
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (%50 Burslu)
|MF
|İSTANBUL
|284,70112
|163,300
|İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (%50 Burslu)
|MF
|İSTANBUL
|284,35715
|163,854
|MEF ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (İngilizce)(%25 Burslu)
|MF
|İSTANBUL
|284,00991
|164,404
|KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (İngilizce)(Ücretli)
|MF
|İSTANBUL
|283,84477
|164,656
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (Ücretli)
|MF
|KONYA
|281,19353
|168,868
|ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (İngilizce)(Tam Burslu)
|MF
|KKTC-GİRNE
|281,16300
|168,926
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (%25 Burslu)
|MF
|İSTANBUL
|279,23168
|171,993
|İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (%25 Burslu)
|MF
|İSTANBUL
|278,50775
|173,183
|ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (İngilizce)(%25 Burslu)
|MF
|ANTALYA
|277,90856
|174,190
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (İngilizce)(Ücretli)
|MF
|İSTANBUL
|277,17010
|175,434
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (%25 Burslu)
|MF
|İSTANBUL
|276,78324
|176,070
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (%50 Burslu)
|MF
|İSTANBUL
|275,45814
|178,296
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (%50 Burslu)
|MF
|İSTANBUL
|272,78210
|182,903
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (Ücretli)
|MF
|GAZİANTEP
|271,31978
|185,547
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (%25 Burslu)
|MF
|İSTANBUL
|270,67621
|186,759
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (Ücretli)
|MF
|İSTANBUL
|269,58915
|188,677
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (%50 Burslu)
|MF
|İSTANBUL
|267,01026
|193,452
|ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (%50 Burslu)
|MF
|İSTANBUL
|264,93854
|197,275
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (%25 Burslu)
|MF
|İSTANBUL
|264,83775
|197,445
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