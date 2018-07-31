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Mimarlık taban puanları ve başarı sıralamaları! 2018 mimarlık taban puanları...

YKS sınav sonuçlarının açıklamasının ardından üniversite tercih dönemi başladı. Üniversite tercihini mimarlık bölümünden yapmak isteyen öğrenciler mimarlık bölümünün taban puanlarını merak ediyor. Peki mimarlık taban puanları ne kadar? İşte mimarlık taban puanları ve başarı sıralaması...

31.07.2018 - 16:04 | Güncelleme:

YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler aldıkları puanlar ve başarı sıralamasına göre istedikleri bölümlerin taban puanlarını araştırmaya başladılar. Tercihi mimarlık bölümünden yapmak isteyen öğrenciler ise mimarlık taban puanlarını araştırıyor. ÖSYM tarafından geçtiğimiz yılın yayımlanan mimarlık taban puanları... 

 MİMARLIK TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI

Üniversite Program Adı Puan Türü Şehir Taban Puanı Başarı Sırası
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (İngilizce)(Tam Burslu) MF ANKARA 482,01548 6,617
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (İngilizce) MF İSTANBUL 465,77146 11,545
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (İngilizce) MF ANKARA 456,84120 14,886
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık MF İSTANBUL 452,41577 16,663
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (Tam Burslu) MF ANKARA 448,36387 18,547
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (İngilizce) MF İSTANBUL 442,51085 21,258
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (İngilizce)(%50 Burslu) MF ANKARA 439,65521 22,589
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (%75 Burslu) MF ANKARA 438,53872 23,132
TED ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (İngilizce)(Tam Burslu) MF ANKARA 436,95001 23,896
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (İngilizce)(Tam Burslu) MF İSTANBUL 436,34716 24,220
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ Mimarlık MF İSTANBUL 435,49646 24,668
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (İngilizce)(Tam Burslu) MF İSTANBUL 435,41275 24,700
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık MF İSTANBUL 432,14003 26,396
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (İngilizce)(Tam Burslu) MF İSTANBUL 430,40134 27,298
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (İngilizce)(Tam Burslu) MF İZMİR 429,37085 27,853
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (Tam Burslu) MF İSTANBUL 429,29870 27,889
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (İngilizce) MF KAYSERİ 427,00452 29,130
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (İngilizce)(Tam Burslu) MF İSTANBUL 426,75811 29,268
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (İngilizce)(Tam Burslu) MF İSTANBUL 426,71722 29,300
MEF ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (İngilizce)(Tam Burslu) MF İSTANBUL 426,63724 29,346
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (İngilizce)(Tam Burslu) MF İSTANBUL 424,46506 30,581
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Mimarlık (İngilizce) MF İZMİR 423,57908 31,058
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık MF ANKARA 423,16466 31,287
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (%50 Burslu) MF ANKARA 419,41073 33,443
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Mimarlık MF İZMİR 419,39740 33,450
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (İngilizce)(Tam Burslu) MF İSTANBUL 418,71390 33,842
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (Tam Burslu) MF İSTANBUL 417,93090 34,272
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (Tam Burslu) MF ANKARA 416,75144 35,003
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (İngilizce)(Tam Burslu) MF İZMİR 415,46454 35,715
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Mimarlık MF ESKİŞEHİR 415,13167 35,912
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (İngilizce)(Tam Burslu) MF İSTANBUL 412,96463 37,237
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (İngilizce)(Tam Burslu) MF ANKARA 412,46979 37,538
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık MF BURSA 412,29363 37,649
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (Tam Burslu) MF İSTANBUL 409,63945 39,242
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (Tam Burslu) MF İSTANBUL 407,55074 40,583
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık MF ESKİŞEHİR 407,52111 40,604
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (Tam Burslu) MF KONYA 407,44539 40,651
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (Tam Burslu) MF İSTANBUL 407,38530 40,697
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık MF ANTALYA 406,70841 41,135
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık MF KOCAELİ 405,94164 41,632
IŞIK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (İngilizce)(Tam Burslu) MF İSTANBUL 405,39797 41,950
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (Tam Burslu) MF İSTANBUL 404,70627 42,394
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (İngilizce)(Tam Burslu) MF ANTALYA 404,31686 42,636
OKAN ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (İngilizce)(Tam Burslu) MF İSTANBUL 402,69465 43,711
ATILIM ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (Tam Burslu) MF ANKARA 402,61982 43,758
IŞIK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (Tam Burslu) MF İSTANBUL 401,82528 44,291
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık MF KONYA 401,74458 44,354
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (Tam Burslu) MF İSTANBUL 401,23492 44,671
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (İngilizce)(Tam Burslu) MF İSTANBUL 400,93574 44,849
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık MF KOCAELİ 400,54368 45,111
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (İngilizce)(%50 Burslu) MF İSTANBUL 400,42375 45,182
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (Tam Burslu) MF İSTANBUL 400,22316 45,296
OKAN ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (Tam Burslu) MF İSTANBUL 398,67359 46,297
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (Tam Burslu) MF İSTANBUL 397,61565 47,015
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (İngilizce)(%50 Burslu) MF İZMİR 397,30286 47,228
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık MF TRABZON 396,43231 47,827
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (İngilizce)(Ücretli) MF ANKARA 395,83554 48,203
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Mimarlık MF ADANA 395,70717 48,284
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (Tam Burslu) MF İSTANBUL 395,25707 48,561
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Mimarlık MF SAKARYA 394,86546 48,866
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (Tam Burslu) MF İSTANBUL 394,10004 49,414
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık MF İZMİR 393,89925 49,558
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Mimarlık MF SAMSUN 393,35299 49,926
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Mimarlık MF KAYSERİ 392,64002 50,422
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (Tam Burslu) MF İSTANBUL 391,66240 51,165
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Mimarlık MF DENİZLİ 390,29161 52,139
TED ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (İngilizce)(%50 Burslu) MF ANKARA 389,36218 52,759
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (Tam Burslu) MF İSTANBUL 389,15800 52,908
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (Tam Burslu) MF İSTANBUL 388,95811 53,051
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Mimarlık MF KONYA 388,82724 53,158
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (İngilizce)(%50 Burslu) MF İZMİR 388,45107 53,427
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (Tam Burslu) MF KAYSERİ 387,96056 53,773
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Mimarlık MF MERSİN 387,35040 54,215
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (%75 Burslu) MF KONYA 387,32021 54,242
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (Tam Burslu) MF İSTANBUL 387,04308 54,444
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (İngilizce)(Tam Burslu) MF İSTANBUL 386,93752 54,544
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (Tam Burslu) MF İSTANBUL 386,36987 54,965
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Mimarlık MF BOLU 386,25795 55,074
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Mimarlık MF ISPARTA 385,81218 55,397
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (Tam Burslu) MF İSTANBUL 385,69090 55,484
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (İngilizce)(Tam Burslu) MF İSTANBUL 384,17170 56,536
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (İngilizce) MF GAZİANTEP 383,63354 56,928
IŞIK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (İngilizce)(%75 Burslu) MF İSTANBUL 383,43102 57,091
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (Tam Burslu) MF GAZİANTEP 383,16838 57,262
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Mimarlık MF BALIKESİR 383,11691 57,301
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (İngilizce)(%25 Burslu) MF İZMİR 381,98625 58,113
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (%50 Burslu) MF ANKARA 381,83090 58,235
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (Tam Burslu) MF İSTANBUL 380,28685 59,369
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (İngilizce)(Tam Burslu) MF İSTANBUL 379,86843 59,695
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Mimarlık MF EDİRNE 379,77491 59,763
TOROS ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (Tam Burslu) MF MERSİN 379,50121 59,973
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (Tam Burslu) MF TRABZON 379,11806 60,254
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (İngilizce)(%50 Burslu) MF İSTANBUL 378,92399 60,411
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (%50 Burslu) MF İSTANBUL 377,64292 61,402
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (Tam Burslu) MF İSTANBUL 376,33765 62,422
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (İngilizce)(%25 Burslu) MF İSTANBUL 376,30824 62,440
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (Tam Burslu) MF SARAYBOSNA-BOSNA-HERSEK 375,74411 62,896
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Mimarlık MF DÜZCE 375,03305 63,479
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Mimarlık MF TEKİRDAĞ 374,73150 63,719
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (%50 Burslu) MF KONYA 373,36136 64,790
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (İngilizce)(Tam Burslu) MF ANTALYA 373,09358 64,981
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık MF ERZURUM 373,00160 65,060
DİCLE ÜNİVERSİTESİ Mimarlık MF DİYARBAKIR 372,41650 65,511
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (%50 Burslu) MF KAYSERİ 371,48470 66,283
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Mimarlık MF SİVAS 370,64757 66,902
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Mimarlık MF BURDUR 370,32611 67,158
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Mimarlık MF ELAZIĞ 369,89543 67,497
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (%50 Burslu) MF İSTANBUL 369,75829 67,622
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (Tam Burslu) MF İSTANBUL 369,00469 68,196
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık MF KARABÜK 367,65854 69,273
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (İngilizce)(%50 Burslu) MF İSTANBUL 366,43722 70,283
IŞIK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (%75 Burslu) MF İSTANBUL 366,22505 70,445
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Mimarlık MF NİĞDE 365,77137 70,846
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık MF KIRKLARELİ 364,29273 72,045
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (%50 Burslu) MF İSTANBUL 364,06032 72,233
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (Ücretli) MF ANKARA 363,82403 72,427
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Mimarlık MF HATAY 362,74014 73,345
TED ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (İngilizce)(%25 Burslu) MF ANKARA 362,39104 73,646
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (%50 Burslu) MF İSTANBUL 361,42067 74,512
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Mimarlık MF AKSARAY 360,42941 75,340
ATILIM ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (%50 Burslu) MF ANKARA 358,83891 76,688
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Mimarlık MF VAN 358,50189 76,990
BOZOK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık MF YOZGAT 358,25308 77,183
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (%75 Burslu) MF İSTANBUL 356,93237 78,364
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (İngilizce)(%50 Burslu) MF ANKARA 356,60980 78,652
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Mimarlık MF MARDİN 353,94553 81,024
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (%50 Burslu) MF İSTANBUL 352,81961 82,011
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (İngilizce)(%50 Burslu) MF ANTALYA 351,92191 82,810
MEF ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (İngilizce)(%50 Burslu) MF İSTANBUL 350,50758 84,130
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (%50 Burslu) MF GAZİANTEP 349,36692 85,136
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (%50 Burslu) MF İSTANBUL 349,15830 85,336
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (%25 Burslu) MF ANKARA 348,04345 86,408
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (İngilizce)(%50 Burslu) MF İSTANBUL 347,85231 86,586
SİİRT ÜNİVERSİTESİ Mimarlık MF SİİRT 346,28193 88,104
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (İngilizce)(Tam Burslu) MF KKTC-GAZİMAĞUSA 346,06282 88,313
TOROS ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (%50 Burslu) MF MERSİN 345,12326 89,254
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (%50 Burslu) MF İSTANBUL 343,01658 91,302
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (%75 Burslu) MF İSTANBUL 342,72623 91,552
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (Tam Burslu) MF KKTC-GİRNE 337,42854 96,829
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (%75 Burslu) MF İSTANBUL 335,40244 98,926
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (Tam Burslu) MF KKTC-LEFKOŞA 332,80310 101,694
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (Tam Burslu) MF KKTC-LEFKOŞA 330,80603 103,881
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (İngilizce)(%25 Burslu) MF İSTANBUL 330,67253 104,027
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (İngilizce)(%50 Burslu) MF İSTANBUL 328,98360 105,792
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (Tam Burslu) MF KKTC-LEFKE 326,41756 108,628
TED ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (İngilizce)(Ücretli) MF ANKARA 326,25623 108,813
ATILIM ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (%25 Burslu) MF ANKARA 324,80876 110,379
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (İngilizce)(Tam Burslu) MF KKTC-LEFKOŞA 324,28081 110,976
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (İngilizce)(%25 Burslu) MF İSTANBUL 323,45229 111,964
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (İngilizce)(Tam Burslu) MF KKTC-GİRNE 322,22804 113,297
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (%50 Burslu) MF İSTANBUL 318,52891 117,418
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (%50 Burslu) MF İSTANBUL 316,63754 119,65
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (%25 Burslu) MF GAZİANTEP 315,33788 121,186
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (İngilizce)(Tam Burslu) MF KKTC-LEFKOŞA 314,93903 121,637
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (%50 Burslu) MF İSTANBUL 314,77281 121,829
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (İngilizce)(%25 Burslu) MF ANTALYA 313,83787 123,007
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (%25 Burslu) MF İSTANBUL 313,13440 123,901
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (Ücretli) MF ANKARA 312,61808 124,560
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (İngilizce)(Ücretli) MF İSTANBUL 309,72544 128,148
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (%25 Burslu) MF İSTANBUL 308,11631 130,155
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (%50 Burslu) MF İSTANBUL 307,39828 131,114
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (%50 Burslu) MF İSTANBUL 307,25206 131,279
GİRNE ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (Tam Burslu) MF KKTC-GİRNE 306,64719 132,058
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (İngilizce)(%75 Burslu) MF İSTANBUL 306,06069 132,831
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (%25 Burslu) MF İSTANBUL 304,20953 135,245
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (İngilizce)(%50 Burslu) MF İSTANBUL 304,07001 135,410
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (İngilizce)(%50 Burslu) MF ANTALYA 302,81931 137,132
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (İngilizce)(Ücretli) MF İSTANBUL 302,68187 137,347
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (İngilizce)(%50 Burslu) MF İSTANBUL 301,81270 138,489
OKAN ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (%50 Burslu) MF İSTANBUL 300,23233 140,649
IŞIK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (İngilizce)(%50 Burslu) MF İSTANBUL 298,50296 142,955
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (İngilizce)(%50 Burslu) MF İSTANBUL 298,10365 143,490
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (İngilizce)(Tam Burslu) MF KKTC-LEFKE 296,47701 145,760
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (%50 Burslu) MF İSTANBUL 295,64474 146,948
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (Ücretli) MF İSTANBUL 295,48572 147,168
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (İngilizce)(Ücretli) MF İZMİR 295,29656 147,442
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (İngilizce)(%25 Burslu) MF İSTANBUL 294,45570 148,661
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (İngilizce)(%25 Burslu) MF İSTANBUL 294,21120 149,016
OKAN ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (İngilizce)(%50 Burslu) MF İSTANBUL 292,55812 151,467
KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (İngilizce)(Tam Burslu) MF KKTC-LEFKOŞA 292,50402 151,536
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (%25 Burslu) MF İSTANBUL 291,04449 153,713
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (%50 Burslu) MF İSTANBUL 290,29042 154,842
ATILIM ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (Ücretli) MF ANKARA 289,77516 155,607
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (İngilizce)(Ücretli) MF İSTANBUL 288,64490 157,273
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (İngilizce)(Ücretli) MF ANKARA 287,03717 159,741
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (İngilizce)(Ücretli) MF İZMİR 286,58431 160,434
IŞIK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (%50 Burslu) MF İSTANBUL 284,70112 163,300
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (%50 Burslu) MF İSTANBUL 284,35715 163,854
MEF ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (İngilizce)(%25 Burslu) MF İSTANBUL 284,00991 164,404
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (İngilizce)(Ücretli) MF İSTANBUL 283,84477 164,656
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (Ücretli) MF KONYA 281,19353 168,868
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (İngilizce)(Tam Burslu) MF KKTC-GİRNE 281,16300 168,926
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (%25 Burslu) MF İSTANBUL 279,23168 171,993
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (%25 Burslu) MF İSTANBUL 278,50775 173,183
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (İngilizce)(%25 Burslu) MF ANTALYA 277,90856 174,190
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (İngilizce)(Ücretli) MF İSTANBUL 277,17010 175,434
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (%25 Burslu) MF İSTANBUL 276,78324 176,070
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (%50 Burslu) MF İSTANBUL 275,45814 178,296
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (%50 Burslu) MF İSTANBUL 272,78210 182,903
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (Ücretli) MF GAZİANTEP 271,31978 185,547
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (%25 Burslu) MF İSTANBUL 270,67621 186,759
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (Ücretli) MF İSTANBUL 269,58915 188,677
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (%50 Burslu) MF İSTANBUL 267,01026 193,452
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (%50 Burslu) MF İSTANBUL 264,93854 197,275
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (%25 Burslu) MF İSTANBUL 264,83775 197,445

 

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