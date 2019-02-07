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Kılıç, “3 hafta İstanbul, 3 hafta New York’ta çekimler yapıldı. Genç bir oyuncu olarak New York’ta olmaz mutluluk vericiydi. 90 yılların kült filmlerinden bir projenin devam kadrosunda olmaksa ayrı bir gurur oldu. Hülya Avşar’la oyunculuğumu kıyaslamak çok yanlış olur. Henüz iyi ya da kötü bir tepki almadım. Benim için bu sahne üzerinden değerlendirebileceğim bir film değil. Ben senaryonun bütününe bakarım” dedi.