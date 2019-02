New York in New York'a görkemli gala

Sinan Çetin’in 1993 yılında gösterime giren ve çok ses getiren ‘Berlin in Berlin’ filminden uyarlanan ‘New York in New York’ filminin galası önceki gece yapıldı. 90’lı yılların kült filmi Berlin in Berlin’in başrolü Hülya Avşar’ın oynadığı karakteri ise Mine Kılıç canlandırdı