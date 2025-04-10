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        Haberler Gündem Güncel Minguzzi davası 8 Mayıs’a ertelendi | Son dakika haberleri

        Minguzzi davası 8 Mayıs’a ertelendi

        İstanbul Kadıköy'de 24 Ocak'ta uğradığı bıçaklı saldırı sonucu 9 Şubat'ta hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin ölümüne ilişkin davanın ilk duruşması, 10 Nisan'da İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.04.2025 - 19:00 Güncelleme: 10.04.2025 - 19:39
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        Minguzzi davası 8 Mayıs'a ertelendi
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        Habertürk TV'den Emine Derya'nın haberine göre; davanın bir sonraki duruşma tarihi 08/05/2025 saat 10.00 olarak belirlendi. Kuvvetli suç ve kaçma şüphesinin bulunması gerekçe gösterilerek 15 ve 16 yaşındaki sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

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        Suça Sürüklenen Çocuklardan U.B’nin suç tarihindeki gerçek yaşının tespiti içinse Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’ndan rapor aldırılmasının talep edildiği öğrenildi.

        OLAY YERİNDE KEŞİF YAPILMASI TALEBİNE RED

        Dosya içerisinde olay anına ilişkin ayrıntılı ve net görüntüler mevcut olduğundan yerinde keşif yapılması talebinin reddine karar verildiği belirtildi. Suça sürüklenen çocukların pazar yerine giriş ve çıkış anları ve Minguzzi ile karşı karşıya geldikleri iddia edilen görüntü kayıtlarının temin edilmesinin istendiği ifade edildi.

        SANIKLAR 8 MAYIS’TA SEGBİS İLE BAĞLANACAK

        Suça sürüklenen çocukların gelecek celse duruşmada SEGBİS sistemi ile hazır edilmelerinin talep edildiği öğrenildi.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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