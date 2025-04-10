Minguzzi davası 8 Mayıs’a ertelendi

Habertürk TV'den Emine Derya'nın haberine göre; davanın bir sonraki duruşma tarihi 08/05/2025 saat 10.00 olarak belirlendi. Kuvvetli suç ve kaçma şüphesinin bulunması gerekçe gösterilerek 15 ve 16 yaşındaki sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

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Suça Sürüklenen Çocuklardan U.B’nin suç tarihindeki gerçek yaşının tespiti içinse Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’ndan rapor aldırılmasının talep edildiği öğrenildi.

OLAY YERİNDE KEŞİF YAPILMASI TALEBİNE RED

Dosya içerisinde olay anına ilişkin ayrıntılı ve net görüntüler mevcut olduğundan yerinde keşif yapılması talebinin reddine karar verildiği belirtildi. Suça sürüklenen çocukların pazar yerine giriş ve çıkış anları ve Minguzzi ile karşı karşıya geldikleri iddia edilen görüntü kayıtlarının temin edilmesinin istendiği ifade edildi.

SANIKLAR 8 MAYIS’TA SEGBİS İLE BAĞLANACAK

Suça sürüklenen çocukların gelecek celse duruşmada SEGBİS sistemi ile hazır edilmelerinin talep edildiği öğrenildi.

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