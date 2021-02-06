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Mini ailesine 2021 makyajı

Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu Mini, Mini 3 Kapı, Mini 5 Kapı ve Mini Cabrio modellerini kapsamlı olarak yeniledi. Yeni Mini ailesinin 2021 yılının ikinci çeyreğinde Türkiye’de satışa sunulacağı açıklandı

Mini ailesine 2021 makyajı
HABERTURK.COM

İngiliz otomotiv üreticisi Mini, Mini 3 Kapı, Mini 5 Kapı ve Mini Cabrio yeniledi. Yapılan makyaj operasyonu ile aracın hem ön hem de arka tasarımında güncellemelere gidildi.

Ön yüzde genişletilen altıgen çerçeveye sahip radyatör ızgaraları, sis farlarının yerini alan dikey hava girişleri yenilikler arasında yer alırken, arka kısımda ise tamponda yer alan plakalığın gövdeyle aynı renge sahip olacak şekilde uyum içinde tasarlandığı görülüyor.

Yeniden şekillendirilen çamurluklar, arka tampondaki sis lambasının yerine gelen LED aydınlatma ve yeni jant seçenekleri de yenilikler arasında.

Makyaj ile birlikte hatcback modellerde adaptif süspansiyona yer verilirken, bu sayede sürüş durumuna ve yol koşullarına bağlı olarak sönümleme kuvvetinin yüzde 50'ye kadar azaltabildiği kaydedildi.

Aracın makyaj ile birlikte iç tasarımda kullanılan krom malzemeler azalırken, iki adet yuvarlak hava çıkışı artık siyah panellerle çerçeveleniyor.

Havalandırma kanalları yeniden tasarlanırken, 8,8 inç renkli dokunmatik ekranda bulunan düğmeler ve piano black parlak yüzeyler standart özellikler arasında yer alıyor.

Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu Mini'nin makyajlı modelleri 2021'in ikinci çeyreğinde Türkiye’de satışa sunulacak.

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