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        Haberler Yaşam Minik sincaba 'annelik' yapıyor

        Minik sincaba 'annelik' yapıyor

        Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda görevli veterinerler, henüz birkaç günlükken kendilerine getirilen sincaba hem doğal yaşam parkı ortamında hem de evlerine götürerek özenle bakıyor. 'Sinco' ismini verdikleri yavru sincabı her 2 saatte bir beslemek zorunda olduklarını belirten veteriner teknikeri Burcu Zeynep Doğacı, "Bir bebek gibi ilgileniyorum" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 11:53 Güncelleme: 31.03.2025 - 11:53
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        Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından bir vatandaştan teslim alınan 3-4 günlük yavru sincap, Antalya Doğal Yaşam Parkı'na getirildi.

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        Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda görevli veterinerlerin 'Sinco' adını koyduğu sincap, 2 saatte bir beslenmesi gerektiği için veteriner hekimler tarafından hem evde hem doğal yaşam parkında bakıma alındı.

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        Veteriner teknikeri Burcu Zeynep Doğacı, özel bakıma ihtiyacı olduğu için yavru sincabı her akşam evine götürmeye başladı.

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        Doğacı, "2-3 saatte bir beslenmesi gerekiyor. Gece saat 03.00, 05.00 ve 07.00'de besliyorum. Sabah buraya birlikte gelip, bakımlarına devam ediyorum" dedi.

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        "SİNCAP ANNESİ OLDUM"

        Sinco'nun sağlıklı büyümesi için yoğun çaba harcadıklarını belirten Doğacı, "Tıpkı annesi gibi tuvaletini yapmasına yardım ediyorum, kilo kontrolü yapıyorum. Şu an genel durumu gayet iyi. Birkaç gün içinde gözlerini açmasını bekliyoruz. Kaç günlük olduğunu tam olarak bilemiyoruz ama büyüdükçe kendi başına beslenebilecek.

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        Her 2 saatte bir uyanıp besleme yapıyorum. Altını temizliyorum, sonra tekrar uyutuyorum. Bir bebek gibi ilgileniyorum" diye konuştu. Sinco'nun şu an 52 gram ağırlığında olduğunu belirten Doğacı, "Sincap annesi oldum diyebilirim" dedi. Minik sincap, doğal ortamına bırakılabilecek seviyeye geldiğinde doğaya salınacak.

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        #Antalya Doğal Yaşam Parkı
        #sincap
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