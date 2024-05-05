Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol NBA Minnesota Timberwolves, Denver Nuggets'ı yenerek öne geçti - Basketbol Haberleri

        Minnesota Timberwolves, Denver Nuggets'ı yenerek öne geçti

        Minnesota Timberwolves, NBA Batı Konferansı yarı final ilk maçında son şampiyon Denver Nuggets'ı mağlup etti. Timberwolves'ta Anthony Edwards, 43 sayıyla takımına galibiyeti getirirken Jokic'in 32 sayısı Nuggets'a yetmedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 11:05 Güncelleme: 05.05.2024 - 11:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nuggets'ı Timberwolves yıktı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı yarı finalinde, Minnesota Timberwolves, deplasmanda Denver Nuggets'ı 106-99 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

        NBA Batı Konferansı yarı finalinde tek maç oynandı. Timberwolves, Nuggets'ı 7 sayı farkla yendi.

        Timberwolves'ta Anthony Edwards, 43 sayıyla takımına galibiyeti getirdi.

        Nuggets'ta Nikola Jokic'in 32 sayısı takımına galibiyet getirmeye yetmedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Buzdolabım çalındı" ihbarından cinayet çıktı!
        "Buzdolabım çalındı" ihbarından cinayet çıktı!
        Beşinci hastalığa dikkat!
        Beşinci hastalığa dikkat!
        Texas'ta aşırı yağış! Binlerce kişi tahliye edildi
        Texas'ta aşırı yağış! Binlerce kişi tahliye edildi
        Buruk'un muhtemel 11'i!
        Buruk'un muhtemel 11'i!
        Türksat 6A'ya yeni logo
        Türksat 6A'ya yeni logo
        'Veteran' komedyenlere ilgi var mı?
        'Veteran' komedyenlere ilgi var mı?
        On binlerce kişi yine sokaklara indi!
        On binlerce kişi yine sokaklara indi!
        Sağlıklı bir öğün için tabağa neyden ne kadar koymalı?
        Sağlıklı bir öğün için tabağa neyden ne kadar koymalı?
        Yurdun hem doğusu hem batısı için fırtına alarmı!
        Yurdun hem doğusu hem batısı için fırtına alarmı!
        Karısını bıçaklayan koca, 4 gün sonra yakalandı
        Karısını bıçaklayan koca, 4 gün sonra yakalandı
        İspanyol bakanın Milei hakkındaki sözleri kriz yarattı
        İspanyol bakanın Milei hakkındaki sözleri kriz yarattı
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Yıllar sonra gelen itiraf
        "Hamas savaşı bitirmeyen ateşkesi reddedecek"
        "Hamas savaşı bitirmeyen ateşkesi reddedecek"
        Gelin arabası dereye uçtu
        Gelin arabası dereye uçtu
        Beşiktaş'tan çifte bomba!
        Beşiktaş'tan çifte bomba!
        Arda Güler'li Real Madrid şampiyon!
        Arda Güler'li Real Madrid şampiyon!
        Çin'den Filipinler ile gizli mutabakat iddiası
        Çin'den Filipinler ile gizli mutabakat iddiası
        Nefesleri kestiler
        Nefesleri kestiler
        4,5 aydır bekliyor! Göründü ama...
        4,5 aydır bekliyor! Göründü ama...
        En çok onların paylaşımı konuşuldu
        En çok onların paylaşımı konuşuldu