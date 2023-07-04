Sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından anlaşmayı doğrulayan Edwards, "Bu inanılmaz Timberwolves organizasyonunun, bir parçası olarak kalmaya devam edeceğim için oldukça gururlu ve heyecanlıyım. Sıkı çalışmanın sizi nerelere taşıyabileceğini görmek, harika bir duygu." ifadelerini kullandı.