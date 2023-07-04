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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Minnesota Timberwolves'tan Anthony Edwards'a 260 milyon dolarlık kontrat!

Minnesota Timberwolves ve yıldız guard Anthony Edwards'ın beş yıllığı 260 milyon dolarlık çaylak maksimum uzatma kontratı imzalama üzerine anlaştıkları bildirildi

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AA / HABERTURK.COM
  • Minnesota Timberwolves'tan Anthony Edwards'a 260 milyon dolarlık kontrat!

    Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Minnesota Timberwolves, genç yıldızı Anthony Edwards'ın sözleşmesini 5 sezonluğuna uzattı.
  • Minnesota Timberwolves'tan Anthony Edwards'a 260 milyon dolarlık kontrat!

    NBA'de yer alan habere göre, 2020'de 1 numaralı draft olarak Timberwolves'un kadrosuna katılan ve geçen sezon ilk kez all-star seçilen 21 yaşındaki oyuncuya, 5 sezon karşılığında 260 milyon dolarlık maksimum çaylak kontratı ödenecek.
  • Minnesota Timberwolves'tan Anthony Edwards'a 260 milyon dolarlık kontrat!

    Sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından anlaşmayı doğrulayan Edwards, "Bu inanılmaz Timberwolves organizasyonunun, bir parçası olarak kalmaya devam edeceğim için oldukça gururlu ve heyecanlıyım. Sıkı çalışmanın sizi nerelere taşıyabileceğini görmek, harika bir duygu." ifadelerini kullandı.
  • Minnesota Timberwolves'tan Anthony Edwards'a 260 milyon dolarlık kontrat!

     

    Edwards, Timberwolves formasıyla geçen sezon 24,6 sayı, 5,8 ribaunt ve 4,4 asist ortalamasıyla oynadı. 
  • Minnesota Timberwolves'tan Anthony Edwards'a 260 milyon dolarlık kontrat!

    Genç şutör, geçen sezon play-off maçlarında performansını daha da yükselterek 31,6 sayı, 5,2 asist ve 5 ribaunt ortalamasını yakaladı.
  • Minnesota Timberwolves'tan Anthony Edwards'a 260 milyon dolarlık kontrat!

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