Mino Raiola'nın ölüm haberi yalanlandı: Durumu kritik! Mino Raiola öldü mü yaşıyor mu?

İtalyan basını, bir süredir yoğun bakımda tedavi gören ünlü menajer Mino Raiola yaşamını yitirdiğini yazdı. Ancak Raiola'ya yakın kaynaklar ve hastane ölüm haberini yalanlarken Raiola'nın durumunun kritik olduğu vurgulandı.

La Repubblica ve La Gazzetta dello Sport başta olmak üzere İtalyan kaynaklar; Erling Haaland, Paul Pogba, Zlatan Ibrahimovic, Mario Balotelli ve Gianluigi Donnarumma gibi birçok yıldızın temsilciliğini yapan Raiola'nın yaşamını yitirdiğini yazdı.

ÖLÜM HABERİ YALANLANDI

Ancak bir süre sonra Raiola'ya yakın kaynaklar ve hastaneden yapılan açıklamada İtalyan menajerin ölmediği vurgulandı.

Milano'daki San Raffaele hastanesinin Anestezi ve Yoğun Bakım Ünitesi başkanı Alberto Zangrillo, "Yaşam mücadelesi veren bir kişi hakkında spekülasyon yapan sözde gazetecilerden gelen telefonlara çok öfkeliyim" dedi.

Hollanda'da yayın yapan NOS'un haberine göre, Raiola'nın sağ kolu olarak bilinen Jose Fortes Rodriguez, "Kritik bir durumda ancak ölmedi" dedi.

RAIOLA'DAN PAYLAŞIM

Mino Raiola'nın resmi Twitter hesabından konuyla ilgili bir paylaşım yapıldı.

Raiola'nın hesabından atılan gönderide, "Sağlık durumum: Beni 4 ayda ikinci kez öldürdüler ve görünen o ki diriltme yeteneğine de sahipler" ifadeleri yer aldı.