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Rusya Merkez Bankası tarafından Visa ve Mastercard dışında bir alternatif olarak geliştirilen Türk bankalarının da dahil olduğu yerel ödeme sistemi Mir kart sistemiyle ilgili nihai kararın bugün verilmesi bekleniyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün ABD ziyareti sonunda New York’taki Türkevi’nde gazetecilerle yaptığı söyleşide Mir'in alternatiflerinin tartışıldığını, bugün İstanbul'da ilgili bakanlarla yapılacak toplantıda nihai kararın verileceğini kaydetmişti.

ABD’nin Mir'e dahil olan Türk bankalarını odağına almasının ardından İş Bankası ve Denizbank hizmeti askıya aldıklarını duyurmuştu. Vakıfbank değişiklik yapmamıştı. Ziraat ve Halkbank Mir sistemine dahil olan bankalar arasında yer alıyor.