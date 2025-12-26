Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Miraç Kandili ne zaman? 2026 Miraç Kandili hangi gün, ayın kaçında idrak edilecek?

        Miraç Kandili ne zaman? 2026 Miraç Kandili ayın kaçında idrak edilecek?

        Regaip Kandili'nin ardından Miraç Kandili tarihi gündemdeki yerini aldı. Miraç kelime anlamı olarak, 'yükseğe çıkma' anlamına gelmektedir. Miraç, İslam peygamberi Hz. Muhammed'in göğe yükselip, Allah ve öte âlemleri ile görüp geriye döndüğü hadiseyi ifade etmektedir. Peki, "Miraç Kandili ne zaman, ayın kaçında?" İşte 2026 Diyanet dini günler takvimi ile Miraç Kandili tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.12.2025 - 00:18 Güncelleme: 26.12.2025 - 00:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Miraç Kandili için bekleyiş başladı. Miraç Kandili, Recep ayının 27. gecesinde idrak edilir. Bu mübarek gecede İslam alemi namaz kılarak, dua ederek geçirmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından dini günler takvim ile Miraç Kandili tarihi netlik kazandı. Peki, "Miraç Kandili ne zaman? 2025 Miraç Kandili hangi gün, ayın kaçında idrak edilecek?" İşte detaylar...

        2

        2026 MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?

        Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 yılı kandil takvimini açıkladı ve Miraç Kandili tarihi belli oldu. Buna göre; Miraç Kandili 15 Ocak 2026 Perşembe günü idrak edilecek.

        3

        MİRAÇ KANDİLİ ÖNEMİ

        Miraç, İslam dininde ve mitolojik anlatımlarında, Hz. Muhammed'in göğe yükselip, Allah ve öte âlemleri ile görüp geriye döndüğü rivayetlerine verilen isimdir. Rivayetler; İslam dini peygamberi Hz. Muhammed'in kalbinin temizlenmesi, Burak ve Cebrail eşliğinde Mescid-i Aksa'ya gidiş (isra), Burak'ı bağlayıp peygamberlere namaz kıldırma, muallak taşından göğe yükselme, Allah ile konuşmalar, gök katlarında diğer peygamberler ile diyaloglar, cennet ve cehennemi görme ve geri dönme gibi bölümlerden oluşur.

        4

        MİRAÇ NE DEMEK?

        "Kendisiyle yukarı çıkılan şey, merdiven" anlamına gelen kelime, Türkçeye "yükseğe çıkma" şeklinde çevrilir ve uruc (yükselme) kökünden gelir. İsra, Arapçada gece yolculuğuna verilen isimdir. Hz. Muhammed’in geceleyin Mescid-i Haram’dan Burak adı verilen binek üzerinde Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya götürülmesini ifade eder. Birlikte isra ve miraç olarak anılır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İki kişi adli kontrolle serbest
        İki kişi adli kontrolle serbest
        Bahis soruşturmasında 30 gözlemci PFDK'ya sevk edildi!
        Bahis soruşturmasında 30 gözlemci PFDK'ya sevk edildi!
        Kocaeli Cezaevi’nde tahliyeler başladı
        Kocaeli Cezaevi’nde tahliyeler başladı
        Hakimbey Apartmanı davasında karar
        Hakimbey Apartmanı davasında karar
        Milyonluk atlar çiftlikten kaçtı
        Milyonluk atlar çiftlikten kaçtı
        Marketlerin pazar günü kapanmasına itiraz
        Marketlerin pazar günü kapanmasına itiraz
        Dehşet ötesi! Cani baba, çocuklarını katletti!
        Dehşet ötesi! Cani baba, çocuklarını katletti!
        Talisca'ya Brezilya'ya dönüş sorusuna yanıt!
        Talisca'ya Brezilya'ya dönüş sorusuna yanıt!
        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Öztel açıkladı... İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Öztel açıkladı... İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
        Otomobil döner salonuna girdi
        Otomobil döner salonuna girdi
        Türkiye'nin İngilizce yeterliliği geriliyor! Neden konuşamıyoruz?
        Türkiye'nin İngilizce yeterliliği geriliyor! Neden konuşamıyoruz?
        Beşiktaş'ta tüm gözler transferde! İşte son durum
        Beşiktaş'ta tüm gözler transferde! İşte son durum
        Önünde giden motosiklete çarptı! Nişanlı çift öldü!
        Önünde giden motosiklete çarptı! Nişanlı çift öldü!
        Pazar günleri marketler kapalı olabilir
        Pazar günleri marketler kapalı olabilir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalar
        Merkez bankaları 'belirsizlik' yılını geride bıraktı
        Merkez bankaları 'belirsizlik' yılını geride bıraktı
        Sadettin Saran adli kontrolle serbest
        Sadettin Saran adli kontrolle serbest
        Çankırı'da kayıtlara geçti! Adı: Osmanlı
        Çankırı'da kayıtlara geçti! Adı: Osmanlı
        Mutluluklarını haykırdılar
        Mutluluklarını haykırdılar
        TSS'de primler ulaşılabilir
        TSS'de primler ulaşılabilir