Miraç Kandili ne zaman? 2026 Miraç Kandili ayın kaçında idrak edilecek?
Regaip Kandili'nin ardından Miraç Kandili tarihi gündemdeki yerini aldı. Miraç kelime anlamı olarak, 'yükseğe çıkma' anlamına gelmektedir. Miraç, İslam peygamberi Hz. Muhammed'in göğe yükselip, Allah ve öte âlemleri ile görüp geriye döndüğü hadiseyi ifade etmektedir. Peki, "Miraç Kandili ne zaman, ayın kaçında?" İşte 2026 Diyanet dini günler takvimi ile Miraç Kandili tarihi...
Miraç Kandili için bekleyiş başladı. Miraç Kandili, Recep ayının 27. gecesinde idrak edilir. Bu mübarek gecede İslam alemi namaz kılarak, dua ederek geçirmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından dini günler takvim ile Miraç Kandili tarihi netlik kazandı. Peki, "Miraç Kandili ne zaman? 2025 Miraç Kandili hangi gün, ayın kaçında idrak edilecek?" İşte detaylar...
2026 MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 yılı kandil takvimini açıkladı ve Miraç Kandili tarihi belli oldu. Buna göre; Miraç Kandili 15 Ocak 2026 Perşembe günü idrak edilecek.
MİRAÇ KANDİLİ ÖNEMİ
Miraç, İslam dininde ve mitolojik anlatımlarında, Hz. Muhammed'in göğe yükselip, Allah ve öte âlemleri ile görüp geriye döndüğü rivayetlerine verilen isimdir. Rivayetler; İslam dini peygamberi Hz. Muhammed'in kalbinin temizlenmesi, Burak ve Cebrail eşliğinde Mescid-i Aksa'ya gidiş (isra), Burak'ı bağlayıp peygamberlere namaz kıldırma, muallak taşından göğe yükselme, Allah ile konuşmalar, gök katlarında diğer peygamberler ile diyaloglar, cennet ve cehennemi görme ve geri dönme gibi bölümlerden oluşur.
MİRAÇ NE DEMEK?
"Kendisiyle yukarı çıkılan şey, merdiven" anlamına gelen kelime, Türkçeye "yükseğe çıkma" şeklinde çevrilir ve uruc (yükselme) kökünden gelir. İsra, Arapçada gece yolculuğuna verilen isimdir. Hz. Muhammed’in geceleyin Mescid-i Haram’dan Burak adı verilen binek üzerinde Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya götürülmesini ifade eder. Birlikte isra ve miraç olarak anılır.