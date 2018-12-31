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Miray Daner ile Kubilay Aka’nın dizi setinde başlayan ilişkileri tam gaz sürüyor. Çukur'un yıldızı Kubilay Aka ve Miray Daner ilişkilerinde iki yılı geride bıraktı. İkili, sosyal medya hesaplarından mutluluklarını takipçileriyle paylaşıyor.