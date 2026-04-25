Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Gaziantep FK Mirel Radoi: Hatalarımızdan dersler çıkarmamız gerekiyor

        Mirel Radoi: Hatalarımızdan dersler çıkarmamız gerekiyor

        Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda ikas Eyüpspor'a 3-0 yenilen Gaziantep FK'nin teknik direktörü Mirel Radoi, hatalardan dersler çıkarmaları gerektiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25 Nisan 2026 - 17:40 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Hatalarımızdan dersler çıkarmamız gerekiyor"

        Gaziantep FK'nin teknik direktörü Mirel Radoi, Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Eyüpspor'a 3-0 yenildikleri mücadelenin ardından konuştu.

        Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Radoi, sonucun bekledikleri gibi olmadığını belirtti.

        "HATALARIMIZDAN DERSLER ÇIKARMAMIZ GEREKİYOR"

        Pozisyonları değerlendiremediklerini aktaran Radoi, şunları kaydetti:

        "Sonuç beklediğimiz gibi olmadı. Buraya 3 puan almaya gelmiştik ancak başaramadık. Maça bakınca 4 tane net pozisyona girdiğimizi söyleyebilirim. Bu pozisyonları değerlendirebilsek farklı olabilirdi. Yediğimiz gollere bakınca hatalarımızı bir an önce düzeltmemiz gerekiyor. Hatalarımızdan dersler çıkarmamız gerekiyor. Bizim için zor ve üzücü bir maçtı."

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
