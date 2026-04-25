Mirel Radoi: Hatalarımızdan dersler çıkarmamız gerekiyor

Gaziantep FK'nin teknik direktörü Mirel Radoi, Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Eyüpspor'a 3-0 yenildikleri mücadelenin ardından konuştu.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Radoi, sonucun bekledikleri gibi olmadığını belirtti.

"HATALARIMIZDAN DERSLER ÇIKARMAMIZ GEREKİYOR"

Pozisyonları değerlendiremediklerini aktaran Radoi, şunları kaydetti:

"Sonuç beklediğimiz gibi olmadı. Buraya 3 puan almaya gelmiştik ancak başaramadık. Maça bakınca 4 tane net pozisyona girdiğimizi söyleyebilirim. Bu pozisyonları değerlendirebilsek farklı olabilirdi. Yediğimiz gollere bakınca hatalarımızı bir an önce düzeltmemiz gerekiyor. Hatalarımızdan dersler çıkarmamız gerekiyor. Bizim için zor ve üzücü bir maçtı."