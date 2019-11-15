Şikayetçi oldu

Habertürk muhabiri Serdar Kulaksız’ın haberine göre, davaya konu olay İstanbul’da yaşandı. 10 yıllık evli çiftin, akşam misafirleri gelecekti. Kadın, hazırlıklara başladı. Temizlik yaptı, yemek hazırladı.

MİSAFİR İÇİN HAZIRLANAN YEMEĞİ YEDİ

Öğle saatlerinde eve gelen koca, misafir için hazırlanan yemekten her zaman olduğundan fazla yedi. Bu yüzünden çift arasında tartışma yaşandı.

YEMEK YETMEYECEK TARTIŞMASI

Kadın, eşine “Misafir gelecek biliyorsun, yemek yetmeyecek. Neden tabağına bu kadar yemek koydun” dedi. Eşinin bu sözleri üzerine sinirlenen koca, iddiaya göre hakaret içeren sözler kullanıp, eşine vurdu.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Eşinin kendisine hakaret ettiğini ve vurduğunu belirten kadın savcılığa başvurdu. Kadının eşinden şikayetçi olması üzerine soruşturma başlatan savcılık, koca hakkında “Hakaret ve Basit Yaralama” suçundan 3.5 yıla kadar hapis talep etti.