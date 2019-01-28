Yaşadığı lüks hayatla milyonlarca hayranını peşinden sürükleyen Dan Bilzerian’ın ilk defa bir Türk’ü misafir edeceği geçen ay haberlere konu olmuştu. Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yaşayan ve aile şirketinde çalışan 21 yaşındaki Ömer Faruk Okkalı, ABD’li Instagram fenomeni Dan Bilzerian’ın misafiri olacağını iddia etmişti.

“5 BİN DOLAR GÖNDERDİ” İDDİASI

Okkalı, büyük bir hayranı olduğu Dan Bilzerian’la ilgili Instagram’dan bir hikaye paylaştığını ve ardından Dan Bilzerian’ın kendisini ABD’ye davet ettiğini söylemişti. Ayrıca Dan Bilzerian’ın kendisine vize ve yol masrafları için 5 bin dolar gönderdiğini de iddia etmişti.

HEPSİ KURGU ÇIKTI

Caner Aktan’ın haberine göre ocak ayı sonunda Dan Bilzerian’ın misafiri olarak ABD’ye gitmesi beklenen Ömer Okkalı’nın herkesi kandırdığı ortaya çıktı. Bilzerian’a pişmaniye ve Kocaelispor atkısı götüreceğini ifade eden Okkalı, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Okkalı, “Basın ve sosyal medya üzerinden sizin de takip etmekte olduğunuz Dan Bilzerian ile ilgili konu kesinlikle aslı doğrulanmamış bir haberdir” dedi.

BU NEYİN FARKINDALIĞI?

“Amacımız sosyal farkındalık girişiminden ibarettir” diyen Ömer Okkalı şöyle devam etti:

“Zerre haber niteliği taşımayan bu olay ile ilgili karşınıza geldik. Bu farkındalığı başarılı bir şekilde gerçekleştirmiş olup, bu ilüzyona dikkat çekmiş olduk. Bu sayede asıl amacımızı gerçekleştirmiş olduk.”