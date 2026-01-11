Habertürk
        Mısır: 3 - Fildişi Sahili: 2 | MAÇ SONUCU

        Mısır: 3 - Fildişi Sahili: 2 | MAÇ SONUCU

        Afrika Uluslar Kupası çeyrek finalinde Mısır, Fildişi Sahili'ni 3-2 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Omar Marmoush, Rabia Ramy ve Mohamed Salah'ın golleriyle kazanan Mısır, yarı finalde Senegal'le kozlarını paylaşacak.

        Habertürk
        Giriş: 11.01.2026 - 00:08 Güncelleme: 11.01.2026 - 00:47
        Mısır, yarı final biletini aldı!
        Afrika Uluslar Kupası çeyrek finalinde Mısır ile Fildişi Sahili karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 3-2'lik skorla kazanan Mısır, yarı finale yükseldi.

        Karşılaşmanın 4. dakikasında Omar Marmoush'un golüyle 1-0 öne geçen Mısır, 32. dakikada Rami Rabia ile farkı 2'ye çıkardı.

        Fildişi Sahili, Ahmed Fatouh'ın 40. dakikada kendi kalesine attığı gol ile farkı 1'e indirse de 52. dakikada Muhammed Salah, Mısır'ı 3-1 öne geçiren golü kaydetti.

        Fildişi Sahili'nin 73. dakikada Guela Doue'nin golüyle farkı tekrar 1'e indirdiği karşılaşmada başka gol olmadı ve sahadan 3-2 galip ayrılan Mısır, yarı finale yükseldi.

        Trabzonspor'dan Christ Inao Oulai ve Çaykur Rizespor'dan Yahia Fofana, Fildişi Sahili'nin ilk 11'inde maça başlarken, Rams Başakşehir'den Christopher Operi ise yedekler arasında yer aldı.

        Mısır, yarı finalde Senegal ile 14 Ocak Çarşamba günü karşı karşıya gelecek.

        Diğer yarı final eşleşmesinde ise ev sahibi Fas ile Nijerya karşılaşacak.

