Turizm firmaları, Kahire ve İskenderiye başta olmak üzere Mısır'ın faklı kentlerinden buraya yerli turistler için turlar düzenliyor. Ayrıca yabancı turistler için de çölde kaykay, gölde sandal turu, düzenlenen partiye katılım ve iki öğün yemek dahil bir günlük tur 150 Mısır cüneyhine (yaklaşık 9 dolar) mâl oluyor.