Mısır'da antik döneme ait 250 mumya ile 150 heykel bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yaşam
ABONE OL

Mısır'da antik döneme ait 250 mumya ile 150 heykel bulundu

Antik Mısır'da yerleşim alanı olarak kullanılan ve krallık mezarlarının bulunduğu tarihi Sakkara bölgesinde yapılan arkeolojik çalışmalarda M.Ö 500'lü yıllara dayandığı tahmin edilen 250 mumya ile 150 heykel bulundu

Mısır'da antik döneme ait 250 mumya ile 150 heykel bulundu
AA

Mısır'ın Giza kentinde yer alan tarihi Sakkara bölgesinde yapılan arkeolojik kazılarda Mısır'ın antik dönemine ait yeni eserlere ulaşıldı.

Sada el-Beled kanalının haberine göre, 2018'den bu yana arkeolojik kazı çalışmalarının devam ettiği Sakkara bölgesinde, 250 mumya ile 150 heykelin gün yüzüne çıkarıldığı belirtildi.

Bunun, 2018'den bu yana Sakkara'da yapılan en büyük keşif olduğu ifade edildi.

M.Ö 500'lü yıllara dayandığı tahmin edilen 250 ahşap yapımı renkli tabutun bulunduğu, içindeki mumyaların da iyi korunduğu kaydedildi.

MEZARDA ÖLÜLER KİTABI'NIN PARÇASI OLDUĞU TAHMİN EDİLEN BİR PAPİRÜS BULUNDU

Öte yandan 250 mumyanın bulunduğu mezarlardan birinde 'Ölüler Kitabı'ndan bazı bölümler içerdiği tahmin edilen bir de papirüs keşfedildi.

Mısır Turizm Bakanlığına bağlı Tarihi Eserler Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Mustafa Veziri, açılan mezarlardan birinde Ölüler Kitabı'ndan bilgiler içerdiği değerlendirilen bir papirüsün bulunduğunu açıkladı.

Veziri, bulunan papirüsün gerekli araştırmaların yapılması için Kahire Müzesi'ndeki laboratuvara gönderildiğini aktardı.

M.Ö 1550 ile M.Ö 50 yılları arasında ölülere yol gösterdiğine inanılan dini ibareler içeren Ölüler Kitabı, antik Mısır'da cenaze törenlerinde kullanılan dini bir kitap olarak biliniyor.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Afrika örgüsü bir kimliği ve tarihi yansıtıyor
YAŞAM Dünyada popüler oldu... Bakı neleri temsil ediyor!
Haydarpaşa Garı kazılarında büyük sürpriz: Geç Helenistik Dönem'e ait... - Güncel Haberleri
YAŞAM Haydarpaşa Garı kazılarında büyük sürpriz!
Gökçeada açıklarında ay balığı ve balinalar görüntüledi
YAŞAM Derin sularda yaşıyorlar... Gökçeada'da görüntüledi
'Yakupabdal Tabiat Parkı' sezonun ilk misafirlerini ağırlıyor
YAŞAM 'Yakupabdal Tabiat Parkı' sezonun ilk misafirlerini ...
Narman Peribacaları doğaseverleri bekliyor
YAŞAM Doğu Anadolu'nun kızıl diyarı!
Felçli köpek 'Badi' için eski bebek arabasından yürüteç yaptı
YAŞAM Felçli köpek 'Badi' için eski bebek arabasından ...
Günlük burç yorumları: 30 Mayıs 2022 Pazartesi
YAŞAM Günlük burç yorumları
Aydın'da damada ilginç şaka: 55 kilogramlık madeni para verdiler
YAŞAM Damada ilginç şaka: 55 kilogramlık madeni para ...
Süper Loto sonuçları açıklandı! Son dakika: 29 Mayıs 2022 Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı! Kazandıran numaralar...
YAŞAM Süper Loto sonuçları açıklandı!
Şans Topu sonuçları AÇIKLANDI! MPİ 29 Mayıs 2022 Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama sayfası! İşte kazandıran numaralar
YAŞAM Şans Topu'nda büyük ikramiyenin sahibi...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.