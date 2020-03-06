Mısır gevreği kilo aldırır mı ya da zayıflatır mı?

Diyet yapanları kolaylaştırmak adına tok tutucu yapısıyla Türkiye'de yaygınlaşan mısır gevreği ve mısır gevreği örnek diyet programıyla istediğiniz görünüme kavuşmak artık zor değil. Kahvaltı hazırlamaya üşenen işim biraz daha kolay olsun diyenleri ilgilendiren mısır gevreği kilo yapıyor mu, kaç kalori gibi soruların cevabını haberimizde bulabilirsiniz. İşte Mısır gevreği hakkında merak edilenler...

MISIR GEVREĞİ KİLO ALDIRIR MI? KALORİSİ NE KADAR?

Özelikle diyet yapanların yemek listelerinden çıkaramadığı çıtır çıtır doyurucu mısır gevreği bir diğer ismiyle tahıl gevreği kalorisi bakımından sadece 200 kaloridir. Fakat mısır gevreğinin çeşitlerine göre 600 kaloriye kadar çıkabilir. Formunuzu korumak için mısır gevreği tüketirken şeker miktarına dikkat etmeniz tavsiyemiz olacaktır. Mısır gevreği miktarını bir kaseden fazla tutarsanız haliyle kilo alırsınız ölçümlerine dikkat etmek diyet aşamasında olan kişiler için önemli rol oynamaktadır.

MISIR GEVREĞİ DİYET ÖRNEĞİ

1. Gün ;

Kahvaltı : Mısır gevreği, biraz peynir ve süt karıştırılarak tüketilir.Bir yumurta yenir.

Öğle yemeği : Salata, yoğurt ve et yemeklerinden biri

Akşam yemeği : Yeşil çay, sebzeli yoğurt

2. Gün ;

Kahvaltı :Mısır gevreği,biraz peynir ve süt karıştırılarak tüketilir.Bir yumurta yenir.

Öğle yemeği : Yoğurt, salata ve et

Akşam yemeği : Yoğurt, sebze ve yeşil çay

3. Gün ;

Kahvaltı : Mısır gevreği,biraz peynir ve süt karıştırılarak tüketilir.Bir yumurta yenir.

Öğle yemeği : Salata, yoğurt, et yemeği

Akşam yemeği : Yoğurt, sebze, yeşil çay

4. Gün ;

Kahvaltı :Mısır gevreği,biraz peynir ve süt karıştırılarak tüketilir.Bir yumurta yenir.

Öğle yemeği : Salata, yoğurt, ızgara çeşitleri

Akşam yemeği : Yoğurt, sebze, yeşil çay

5. Gün ;

Kahvaltı : Mısır gevreği,biraz peynir ve süt karıştırılarak tüketilir.Bir yumurta yenir.

Öğle yemeği : Salata, yoğurt, et

Akşam yemeği : Yoğurt, sebze, yeşil çay

6. Gün ;

Kahvaltı : Mısır gevreği,biraz peynir ve süt karıştırılarak tüketilir.Bir yumurta yenir.

Öğle yemeği : Salata, yoğurt, et

Akşam yemeği : Yoğurt, sebze, yeşil çay

7. Gün ;

Kahvaltı : Mısır gevreği,biraz peynir ve süt karıştırılarak tüketilir.Bir yumurta yenir.

Öğle yemeği : Salata, yoğurt, et

Akşam yemeği : Yoğurt, sebze, yeşil çay