Cihan Sedat hayatını kaybetti 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Hastanede kanserle savaşan 87 yaşındaki Cihan Sedat, cuma günü Mısır'da hayatını kaybetti.

Eski Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat'ın eşinin ABD’de tıbbi tedavi gördüğü ancak eve döndükten kısa bir süre sonra durumunun kötüleştiği bildirilmişti.

Hastalığı hakkında daha fazla ayrıntı verilmedi.

AP'nin aktarmış olduğu haberde, cuma günü, Cumhurbaşkanı Abdel Fattah el-Sisi ofisinden yapılan açıklamada, Cihan Sedat’ın Mısırlı kadınlar için bir rol model olduğunu ve ölümünden sonra ona ulusal bir ödül verildiğini söyledi. Ayrıca, Başkent Kahire’de önemli bir otoyola Sedat’ın adını verdiklerini duyurdu.

CİHAN SEDAT KİMDİR?

Cihan Sedat, Mısırlı orta sınıf bir baba ve İngiliz bir annenin çocuğu olarak Kahire’de doğdu. O zamanın subayı olan ve daha sonra 1981’de suikast ile radikal gruplarca öldürülen Mısır’ın eski Devlet Başkanı Enver Sedat ile 1949 yılında evlendi. Çiftin dört çocuğu bulunuyor.

Cihan Sedat, Enver Sedat’ın 1979 yılında İsrail ile barış anlaşması imzalama kararını savundu. İsrail ile barış anlaşması imzalama kararını yönetimi döneminde alan Enver Sedat'ın bu adımı ülke içinde tartışmalara neden oldu.

Kadın haklarının sadık bir savunucusu ve gönüllü çalışmalarıyla bilinen Cihan Sedat eşinin ölümü ardından eleştirilerin hedefine oturmuştu.

1977'de Sedat, Kahire Üniversitesi'nden Arap edebiyatı alanında lisans derecesi ile mezun oldu. 1986 yılında aynı üniversitede Karşılaştırmalı Edebiyat doktorasını tamamladı.

İki kitap yazdı, birisi “A Woman OF Egypt” adlı otobiyografisi ve Arap-İsrail çatışması ve İslami aşırıcılığın yükselişi hakkındaki kitabı “My Hope for Peace adlı kitabıydı.

AP