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Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin'in doğal halleri

25.09.2018 - 09:47 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Miss Turkey 2018 birincisi nihayet belli oldu. 24 Eylül'de düzenlenen yarışmada finale kalan 20 aday podyumda hünerlerini sergiledi. Miss Turkey birincisi 19 yaşındaki Şevval Şahin oldu. Özlem Kaymaz'ın kızı Tara Madelein De Vries yarışmada ikinci, Roda Irmak Kalkan üçüncü seçildi. İşte Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin'in Instagram'ından doğal halleri...

  • 1 Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin'in doğal halleri
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    Miss Turkey 2018 birincisi belli oldu.

     

  • 2 Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin'in doğal halleri
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    20 adayın finale kaldığı yarışmada birinci 19 yaşındaki Şevval Şahin oldu.

     

  • 3 Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin'in doğal halleri
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    Özlem Kaymaz'ın kızı Tara Madelein De Vries yarışmada ikinci, Roda Irmak Kalkan üçüncü seçildi.

     

  • 4 Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin'in doğal halleri
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    Modellik yapan Şevval Şahin, 1999 İstanbul doğumlu. Üniversite eğitimini University Of East London'da alan Şevval Şahin, Miss World yarışmasında ülkemizi temsil edecek. 

     

     

  • 5 Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin'in doğal halleri
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    Türkiye'nin tescilli güzeli Özlem Kaymaz'ın kızı Tara Madelein De Vries "Miss Universe"de, yarışacak. Miss Turkey üçüncüsü Roda Irmak Kalkan ise "Miss Supranational"da Türkiye'yi temsil edecek.

  • 6 Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin'in doğal halleri
    6 | 26

    İşte Türkiye güzeli Şevval Şahin'in Instagram'dan paylaştığı günlük hayatı ve doğal halleri...

  • 7 Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin'in doğal halleri
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  • 8 Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin'in doğal halleri
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  • 9 Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin'in doğal halleri
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  • 10 Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin'in doğal halleri
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  • 11 Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin'in doğal halleri
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  • 12 Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin'in doğal halleri
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  • 13 Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin'in doğal halleri
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  • 14 Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin'in doğal halleri
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  • 15 Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin'in doğal halleri
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  • 16 Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin'in doğal halleri
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  • 17 Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin'in doğal halleri
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  • 18 Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin'in doğal halleri
    18 | 26
  • 19 Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin'in doğal halleri
    19 | 26
  • 20 Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin'in doğal halleri
    20 | 26
  • 21 Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin'in doğal halleri
    21 | 26
  • 22 Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin'in doğal halleri
    22 | 26
  • 23 Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin'in doğal halleri
    23 | 26
  • 24 Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin'in doğal halleri
    24 | 26
  • 25 Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin'in doğal halleri
    25 | 26
  • 26 Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin'in doğal halleri
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YORUMLAR 1
  • Misafir 6 dakika önce
    DOLARI BİLE DÜŞÜRDÜN:) ALLAH YOLUNU AÇIK ETSİN
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