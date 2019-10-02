Miss Turkey 2019 birincisi kim oldu? Sorusu bu akşam cevap buldu. YouTube'da canlı yayını yapılan güzellik yarışmasında jüri üyeleri ülkemizi temsil edecek olan kızları belirledi. İşte Miss Turkey birincisi, ikincisi ve üçüncüsü...

MİSS TURKEY 2019 BİRİNCİLERİ

Miss Turkey 2019 birincisi 1 numara Simay Rasimoğlu oldu. 22 yaşındaki güzel, ülkemizi Miss Turkey World'te temsil edecek.

Miss Turkey ikincisi ise, 2 Numara Bilgenur Aydoğmuş, ülkemizi Miss Universe'de temsil edecek.

Miss Turkey üçüncüsü ise 19 numara Büşra Turanboy

MİSS TURKEY 2019 BİRİNCİSİ KİMDİR?

Simay Rasimoğlu, Miss Turkey yarışmasında yüzlerce isim arasından finale kalmayı başardı. Finalde 20 güzel arasında mücadele edecek olan Simay Rasimoğlu, birçok kişinin araştırdığı isim olmaya başladı. Peki, Simay Rasimoğlu kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında merak edilen bazı bilgiler

1,88 boyundaki Simay Rasimoğlu, 22 yaşındadır. Uludağ Üniversitesi Mimari Restarasyon Bölümü Mezun olan Simay Rasimoğlu, yarışmanın önemli adaylarından birisidir.