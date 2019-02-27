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MİT Başkanı Fidan, konferans öncesinde Yükseköğretim Kurulu ( YÖK) Başkanı Prof. Dr. M.A. Yekta Saraç ile görüştü.
Başkanı Saraç’ın makamında gerçekleştirilen görüşmenin ardından YÖK Konferans Salonu’nda MİT Başkanı Fidan tarafından verilen "Bölgesel Güvenlik Değerlendirmesi” konulu konferansa geçildi.
Yükseköğretim tarihimizde bir ilk niteliğinde olan konferansa Ankara Valisi Vasip Şahin, YÖK Üyeleri, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Türkiye'deki bütün üniversitelerin rektörleri ile üniversitelerdeki siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanındaki yöneticiler ve akademisyenler katıldı.
Başkan Saraç'ın konuşmasının ardından MİT Başkanı Dr. Hakan Fidan tarafından "Bölgesel Güvenlik Değerlendirmesi” konulu konferans verildi.
ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE BÖLGEYİ BEKLEYEN RİSKLER
Başkan Fidan, “Bölgesel Güvenlik Değerlendirmesi” başlıklı konuşmasında; küresel gelişmelerin genel değerlendirmesini yapmasının ardından , bölgesel alandaki güvenlik değerlendirmesine yer vererek, önümüzdeki dönemde bölgemizde yaşanması muhtemel gelişmeler ile ülkemizi bekleyen risklere değindi.
Başkan Fidan, konferansta yaptığı konuşmada ülkemizin jeostratejik ve jeopolitik konumundan bahsederek şunları kaydetti:
“Teknolojik gelişmelerin ve imkânların da etkisiyle, ulus devletlerin çatıştığı klasik rekabet ortamından, bireylerin devletleri tehdit edebildiği, asimetrik çatışmaların yaşanabildiği uluslararası bir düzen ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle farklı coğrafyalardaki gelişmeler ve krizler arası etkileşim, ülkemizin iç, dış tehditler, algı operasyonları ve siber saldırılar gibi asimetrik tehditlerle aynı anda mücadele etmesini gerekli kılmaktadır.
"İÇ VE DIŞ TEHDİTLERE BÜTÜNCÜL YAKLAŞIM ŞART"
Ülkemizin istikrarını, bağımsızlık ve bütünlüğünü hedef alan terör örgütleri Suriye ve Irak’taki otorite boşluğundan yararlanmaktadır. Devletleşmeye ve devleti ele geçirmeye çalışan terör örgütlerinin taşeron olarak yoğun şekilde kullanılması, iç ve dış tehditlere karşı bütüncül bir yaklaşımla mücadele edilmesini gerektirmektedir.
Hareketli bir coğrafyada bulunan Türkiye, içe içe geçen siyasi, güvenlik, ekonomik, siber tehditlere karşı bilinçli ve hazırlıklı olmak durumdadır. Bunun için bölgesel ve küresel denklemin iyi analiz edilmesi ve olayların stratejik düzeyde nasıl şekilleneceğinin öngörülmesi büyük önem arz etmektedir.
Fidan ayrıca, “Milli İstihbarat Teşkilatı olarak, devletimizin dış politikada artan etkinliğiyle uyumlu olarak yakın ve uzak coğrafyada yaşanan gelişmeleri, mevcut ve muhtemel tehdit alanlarını, aktörlerin yaklaşımlarını ve bunların ülkemize yansımalarını yakından takip ettiklerini, ülkemizin tüm tehditlerle zamanında ve küresel ölçekte mücadelesine katkı sağlamakta olduklarının” altını çizdi.
Konferansın ardından Başkan Saraç, Sayın Fidan’a, kendisinin yayına hazırlamış olduğu Mehmet Tahir'in "Osmanlı Müellifleri" adlı üç ciltlik eseri hediye etti.
Konferansın sonunda soru-cevap-görüş kısmı gerçekleştirilerek, katılımcılardan gelen sorular Sayın Fidan tarafından yanıtlandı.
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