Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Mithat Cansız: Zonguldak havzasında da 1.5 milyar tonluk taşkömürü mevcut

İHA

Zonguldak’ta maden işçileriyle yerin-560 metre altında iftar yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız, bölgedeki 1.5 milyar tonluk taşkömürü rezerviyle dışa bağımlılığı azaltmayı hedeflediklerini ifade etti. Cansız, “Üretim seviyesiyle bunu bizim tüketmemiz bin 500 yılı alacak” dedi

taşkömürü rezervi

Türkiye Taşkömürü Kurumu’na ait Kozlu Müessese Müdürlüğü’nde yerin -560 metre altında mekanize ve yarı mekanize sistemlerini inceleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız, burada işçilerle iftarda buluştu. 23 Mayıs 2019 günü yapılacak olan kura çekimiyle de 500 madencinin TTK’da üretime katkı sağlayacağını hatırlatan Bakan Yardımcısı Mithat Cansız, havzadaki kömür rezervine de değindi.

“KÖMÜRÜ TÜKETMEMİZ BİN 500 YILI ALACAK"

Bölgede 1.5 milyar tonluk taşkömürü rezervi olduğunun altını çizen Bakan Yardımcısı Mithat Cansız, kurumun mekanize ve yarı mekanize sistemlerini yerinde incelediklerini belirterek, “Her şeyden önce değerli arkadaşlar bugün ramazan ayı. Bu ay vesilesiyle mutat olması vesilesiyle emektar maden işçisi arkadaşlarımızı ziyaret ettik. İftarımızı açtık. Orada yaptığım konuşmada kendilerine de ifade ettim. Hakikaten bütün inancımla ve ikna olmuşlukla söyleyebilirim ki dünyanın en kutsal mesleklerinden bir tanesi madencilik. En helal kazançların temin edildiği alan. Bu duygularımızı da arkadaşlarla paylaştık. Yarın malum ilave 500 kişiyle ilgili kura çekimi var. Burada yöre halkımızla beraber bu kurayı tecrübe edeceğiz. Biz her şeyden önce başta enerji olmak üzere belirli alanlarda bağımlı olan bir ülkeyiz. Zonguldak havzasında da 1.5 milyar tonluk taşkömürü mevcut. Üretim seviyesiyle bunu bizim tüketmemiz bin 500 yılı alacak. TTK Genel Müdürlüğü’nün başlattığı mekanize ve yarı mekanize sistemin uygulanabilirliğini bizatihi kendimiz görmüş olmaktan mutlu olduk. Bunu kullanan arkadaşlarımızın da içselleştirmiş olduklarını görmek de ayrıca mutlu etti. Biz dışa bağımlılığımızı orta vadede büyük bir oranda Zonguldak’ın kömürüyle azaltmış olacağız. Bu vesile ile burada gördüğüm manzara, genel müdürlüğün inovatif uygulamaları devreye alması, çalışanlarımızın motivesi bizleri ziyadesiyle mutlu etti” dedi.

“HEM KÖMÜR ÇIKARTACAĞIZ HEM DE MADENCİLERİN SAĞLIKLARINDAN EMİN OLACAĞIZ"

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş da yeraltındaki mekanize sistemleri yerinde gördüklerini belirterek, “Bakanımız anlattı, izah etti. Vesile oldular. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bu vesile ile aşağıya indik. Madenci arkadaşlarımızın çalışma şartlarını birebir görme imkanımız oldu. TTK Genel Müdürlüğümüzün denemekte olduğu yarı mekanize sistemin uygulamasını da gördük. İftar sofralarını paylaştık. Bizim için güzel bir akşam oldu. Olan biten bizatihi yerinde gördük. Hem arkadaşlarımızla beraber olduk. Bütün madenci arkadaşlarımıza kazasız belasız hayırlı başarılı çalışmalar diliyorum. TTK’nın da başlattığı yarı mekanize sistemin gerçekten de çok önemli olduğu ortaya çıkıyor. İnşallah o proje de başarılı olur. İnşallah giderek daha az kazalarla karşılaşırız. Biz bu kömüre ihtiyacımız varsa çıkartacağız. Hem kömür çıkartacağız hem de madencilerin sağlıklarından emin olacağız” ifadelerine yer verdi.

 



GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Elektrikte 'Tarife' seferberliği
ENERJİElektrikte 'Tarife' seferberliği
Brent petrolün varili 70,33 dolar
ENERJİBrent petrolün varili 70,33 dolar
Shell&Turcas ilk güneş enerjili istasyonunu açtı
ENERJİShell&Turcas ilk güneş enerjili istasyonunu açtı
Petrol devlerinin karı ilk çeyrekte azaldı
ENERJİPetrol devlerinin karı ilk çeyrekte azaldı
Brent petrolün varili 71,66 dolar
ENERJİBrent petrolün varili 71,66 dolar
İran, nereden nereye!
ENERJİİran, nereden nereye!
Brent petrolün varili 72,25 dolar
ENERJİBrent petrolün varili 72,25 dolar
TKİ kömür taşıma hizmeti satın alacak
ENERJİTKİ kömür taşıma hizmeti satın alacak
3.5 milyon hane neden doğalgaz kullanmıyor?
ENERJİ3.5 milyon hane neden doğalgaz kullanmıyor?
"SOCAR Türkiye'de yatırımlarına devam edecek"
ENERJİ"SOCAR Türkiye'de yatırımlarına devam edecek"

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X