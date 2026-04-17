Mithat Şen’in 'Yeryüzü Gökyüzü' sergisi açıldı

Galeri Bosfor, Türk çağdaş sanatının en özgün ve köklü seslerinden Mithat Şen’in son dönem üretimlerini içeren Yeryüzü Gökyüzü isimli sergisine ev sahipliği yapıyor.

Kırk yılı aşkın bir süredir sanat pratiğini sürdüren Şen, bu sergide ilk kez tek bir doğa formuna odaklanıyor: Selviye. Osmanlı şiirinde sevgilinin boyunu imgeleyen, Divan edebiyatında bahçenin minaresi olarak adlandırılan; İstanbul'un mezarlıklarında ölümü değil ölümün ötesindeki sürekliliği temsil etmek üzere dikilen selvi ağacı bu kez Mithat Şen’in parşömen eserlerinde hayat buluyor. Toprakta köklü, gökyüzüne uzanırken, tam da serginin isminde söylendiği gibi: aynı anda yeryüzü ve gökyüzünü simgeliyor selvi...

Mithat Şen, önceki serilerinde bedeni şemaya, şemayı birime, birimi istife dönüştürdü. Bedenin başlattığını istifle sürdürdü; istifin düzenlediğini âlem sardı. Her seri yeni bir derinleşmeydi: aynı sarmal, kendini yineleyerek farklı formlarda genişletti. Mithat Şen, şimdi selvi ile bu devamlılıkta yeni bir ifadeye çıkıyor. Tüm Akdeniz'in siluetini tanıdığı, İstanbul’un sırtlarını süsleyen, Osmanlı kültüründe hayat ağacı ve yaşamla ölüm arasındaki manevi köprü olan selvi, bir simge değil zarif bir hatırlatıcı olarak yorumlanıyor.

Derin bir sistematik anlayış ve zengin bir ifade gücü ile inşa edilen eserler, sanatçının uzun yıllar boyunca geliştirdiği kendine özgü dil ve malzemelerle selvi ağacının özünü araştırıyor. Şen, selvinin formunu kendi diline çeviriyor. Selviyi resmetmiyor; selvinin yukarıya doğru büyüme ilkesini, toprağa bağlı kalırken gökyüzüne uzanma hâlini kendi sistemi içinde yeniden üretiyor.

Yeryüzü Gökyüzü ile selvi, Şen'in sistemine girince, tıpkı beden birimlerinin beden olmaktan çıkması gibi, bir ağaç olmaktan çıkıyor. Ağacın ilkesi oluyor; dikey dürtü, toprağı gökyüzüne doğru çekme, her mevsimde değişmeden değil değişiminin sürekliliğiyle aynı şey olduğu için ayakta duran form, Şen'in her zaman resmettiği şey oluyor. Doğanın yasaları tasvir edilmiş değil, pratikte yaşanmış; bu coğrafyaya tam olarak ait, bu toprağa tam olarak köklenmiş ve daima, görülemeyen olana, yeryüzünden, uzanmakta olan bir form olarak Yeryüzü Gökyüzü sergisinde yer alıyor.

Mithat Şen’in Yeryüzü Gökyüzü sergisi, 23 Mayıs 2026’ya kadar pazar ve pazartesi hariç diğer günler 10.00-19.00 saatleri arasında Bosfor’da izlenebilir.