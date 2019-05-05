Mitili atmak ne demek? Mitili atmak deyimi ne anlama geliyor? sorularının cevabı vatandaşlar tarafından merakla araştırılırken sizler için "mitili atmak" deyiminin anlamını bulduk. İşte cevabı haberimizde...

"MİTİLİ ATMAK" NE DEMEK?

Mitili atmak deyimi Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre, bir yere yapışıp kalmak, kurulmak, kalkmamak gibi anlamlara gelmektedir.

BAHÇELİ'DEN MİTİLİ ATMAK MESAJI

MHP lideri Bahçeli seçimlere yönelik konuşmasında, "Beklediğimiz gibi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Maltepe ve Büyükçekmece Belediye Başkanlığı seçimleri tekrarlanırsa, ki hukuken ve ahlaken olması gereken de budur, o zaman seçim gününe kadar İstanbul’da bulunacağım, karargahımızı İstanbul’da kuracağım. Yani İstanbul’a mitili atacağım" ifadelerini kullandı.