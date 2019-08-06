Mitroglou için flaş sözler!

Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'nde yarın karşılaşacağı Olympiakos'un sportif direktörü Christian Karembeu, önemli açıklamalar yaptı. TRT Spor'a konuşan Fransız futbol adamı, Galatasaray'da forma giyen Kostas Mitroglou ile ilgili soruyu yanıtlarken Türkiye'den sürpriz bir ismin peşinde olduklarını itiraf etti:

''Mitroglou çok iyi bir forvet, iyi bir bitirici. Galatasaray için iyi bir değer. Mitroglou ile ilgilenmiyoruz ama Türkiye'deki genç oyuncularla ilgileniyoruz. Eskişehirspor'dan Mehmet Özcan ile ilgileniyoruz, Kostas gündemimizde yok.''