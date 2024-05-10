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        Haberler Yaşam Mizahın iyileştirici gücü Kadıköy Eğitim Sahnesi'nde

        Mizahın iyileştirici gücü Kadıköy Eğitim Sahnesi'nde

        Felsefeci, hekim, aile danışmanı Uzm. Dr. Uğur Selçuk Güneşli'nin hazırlayıp sunduğu İzahı Olmayanın Mizahı Olur 10 Mayıs Cuma günü Kadıköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesindeki Kadıköy Eğitim Sahnesi'nde...

        Giriş: 10.05.2024 - 19:46 Güncelleme: 10.05.2024 - 19:49
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        Mizahın iyileştirici gücü Kadıköy Eğitim Sahnesi'nde
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        Uzm. Dr. Uğur Selçuk Güneşli’nin Kadıköy Eğitim Sahnesi'nde bugün sergileyeceği interaktif performans hem yaşamımıza değer ve anlam katacak olan yeni bilgiler içeriyor hem de bunu mizahın iyileştirici gücüyle yapıyor.

        Dr. Güneşli İzahı Olmayanın Mizahı Olur (İOMO) adıyla sahneleyeceği atölye ve temsillerde beşikten mezara kadar sürecek bir öğrenim yolculuğuna çıkarıyor bizi.

        Yaşam sadece olaylarla ve insanlarla vakit geçirilecek kadar değersiz olmamalı. Sadece kavramlarla düşünmenin ise zor olduğunu kabul etmek gerekir. Yaşam pratiğinden geçerken entelektüel arka plandan uzaklaşmadan bir kurgu mümkün müdür?

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        Güneşli projesinden şu şekilde bahsediyor: Bu projede her yaşta öğrenimi Rıfat Ilgaz’ın bıraktığı yerden bayrağı alarak ileri ve sürdürülebilir hedeflere taşıma gibi bir amacımız var. O “değerlerimiz azalırken hepimiz bunu Hababam sınıfıyla birlikte gülerek izledik “ demişti. Biz de hayat boyu öğrenmeyi ve değerlerimizi, mizah ile birleştirerek ileri kuşaklara taşıma iddiasındayız. Bu amaçla gerekirse kafamıza huni bile takmaya razıyız. Hayatımızı, kendi aklımızı kullanma cesareti göstererek güzelleştirecek bu deneyimi birlikte yaşayalım istiyoruz.

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