Mizahın iyileştirici gücü Kadıköy Eğitim Sahnesi'nde

Uzm. Dr. Uğur Selçuk Güneşli’nin Kadıköy Eğitim Sahnesi'nde bugün sergileyeceği interaktif performans hem yaşamımıza değer ve anlam katacak olan yeni bilgiler içeriyor hem de bunu mizahın iyileştirici gücüyle yapıyor.

Dr. Güneşli İzahı Olmayanın Mizahı Olur (İOMO) adıyla sahneleyeceği atölye ve temsillerde beşikten mezara kadar sürecek bir öğrenim yolculuğuna çıkarıyor bizi.

Yaşam sadece olaylarla ve insanlarla vakit geçirilecek kadar değersiz olmamalı. Sadece kavramlarla düşünmenin ise zor olduğunu kabul etmek gerekir. Yaşam pratiğinden geçerken entelektüel arka plandan uzaklaşmadan bir kurgu mümkün müdür?