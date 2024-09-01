MKE Ankaragücü: 2 - İstanbulspor: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında MKE Ankaragücü, evinde İstanbulspor'u 2-1 mağlup etti. 39'da Renat Dadashov ve 89. dakikada Efkan Bekiroğlu'nun golleriyle galip gelen MKE Ankaragücü, puanını 6'ya yükseltti. İstanbulspor ise 9 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında MKE Ankaragücü ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla MKE Ankaragücü oldu.
Başkent ekibine galibiyeti getiren golleri 39'da Renat Dadashov ile 89. dakikada Efkan Bekiroğlu atarken, İstanbulspor'un tek golünü ise 68. dakikada penaltıdan Muammer Sarıkaya kaydetti.
Bu sonucun ardından MKE Ankaragücü puanını 6'ya yükseltti. İstanbulspor ise 9 puanda kaldı.
Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında MKE Ankaragücü, Fatih Karagümrük'e konuk olacak. İstanbulspor, evinde Ümraniyespor'u ağırlayacak.