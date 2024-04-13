MKE Ankaragücü: 3 - Gaziantep FK: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında MKE Ankaragücü, evinde Gaziantep FK'yı 1-0 geriye düştüğü maçta 3-1 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında MKE Ankaragücü ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabakayı MKE Ankaragücü 3-1'lık skorla kazandı.
MKE Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri 31 ve 68. dakikalarda Efkan Bekiroğlu, 65'te Ali Sowe attı. Gaziantep FK'nın tek golünü ise 7. dakikada Marko Jevtovic kaydetti.
Bu sonucun ardından Başkent ekibi puanını 37'ye yükseltti. Alt sıralarda yer alan Gaziantep FK ise 31 puanda kaldı.
Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında MKE Ankaragücü, Beşiktaş'a konuk olacak. Kırmızı Siyahlılar ise evinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak.