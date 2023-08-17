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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Adana Demirspor MKE Ankaragücü-Adana Demirspor maçı İstanbul'da oynanacak - MKE Ankaragücü Haberleri

        MKE Ankaragücü-Adana Demirspor maçı İstanbul'da oynanacak

        Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 21 Ağustos Pazartesi günü oynanacak MKE Ankaragücü-Yukatel Adana Demirspor maçı, İstanbul'a alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2023 - 19:07
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        Ankaragücü-Adana Demirspor maçının yeri değişti
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        Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasında, TFF tarafından Eryaman Stadı'nda yapılan denetim sonucunda, saha zemininin sporcu sağlığı açısından müsabaka oynamaya uygun olmadığı belirtildi.

        Açıklamada, yapılan denetimlerin ardından müsabakanın Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanmasına karar verildiği kaydedildi.

        Başkent kulübü, daha önce yaptığı açıklamada, Yukatel Adana Demirspor karşılaşmasını Çorum Şehir Stadı'nda oynayacaklarını ifade etmişti.

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