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        Haberler Spor Futbol 1. Lig MKE Ankaragücü - Bandırmaspor: 4-0 (MAÇ SONUCU) - Futbol Haberleri

        MKE Ankaragücü - Bandırmaspor: 4-0 (MAÇ SONUCU)

        MKE Ankaragücü, Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında ağırladığı Bandırmaspor'u 4-0 yenerek 5 hafta sonra kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 21:17 Güncelleme: 22.02.2025 - 21:17
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        Ankaragücü, Bandırma'ya patladı!
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        Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Teksüt Bandırmaspor'u 4-0 yendi.

        MKE Ankaragücü, 5 hafta sonra galip gelerek puanını 34'e yükseltti. Teksüt Bandırmaspor ise 40 puanda kaldı.

        Stat: Eryaman

        Hakemler: Batuhan Kolak, Kemal Elmas, Mehmet Akıncık

        MKE Ankaragücü: Ertaç Özbir, İsmail Çokçalış, Özgür Aktaş, Mert Çetin, Halil İbrahim Pehlivan, Rotariu, Osman Çelik (Dk. 90 Ali Kaan Güneren), Mahmut Tekdemir (Dk. 72 Yusuf Emre Gültekin), Schulz (Dk. 73 Mesut Emre Kesik), Laura (Dk. 72 Rakoczy), Bajic (Dk. 90+2 Astanakulov)

        Teksüt Bandırmaspor: Akın Alkan, Rahmetullah Berişbek (Dk. 79 Kerim Avcı), Sergen Piçinciol, Atınç Nukan, Faruk Can Genç, Mulumba, Mehmet Özcan (Dk. 46 Paixao), Hikmet Çiftçi (Dk. 63 Louzif), Ndongala (Dk. 72 İbrahim Kaya), Messaoudi, Diony (Dk. 63 Araujo)

        Goller: Dk. 7 (Penaltıdan) ve 90+1 Bajic, Dk. 76 Rakoczy, 90+3 Astanakulov (MKE Ankaragücü)

        Sarı kartlar: Dk. 16 Hikmet Çiftçi, Dk. 35 Diony, 45+1 Mehmet Özcan, Dk. 81 Mulumba (Teksüt Bandırmaspor), Dk. 43 Bajic (MKE Ankaragücü)

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