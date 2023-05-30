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MKE Ankaragücü - Galatasaray | CANLI YAYIN

MKE Ankaragücü - Galatasaray maçının canlı aktarımı HTSPOR'da! Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Ankaragücü'ne konuk oluyor. Sarı-kırmızılılar 23. şampiyonluğu için sahaya çıkıyor! Haftaya 79 puanla lider giren Cimbom, rakibini mağlup etmesi durumunda bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek. Galatasaray, bu mücadelede puan kaybetmesi durumunda ise Fenerbahçe'nin puan kaybını bekleyecek

CANLI YAYIN | MKE Ankaragücü - Galatasaray maçı canlı izle! Ankaragücü Galatasaray maçı hangi kanalda?
HABERTURK.COM / Ajanslar

Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maça şampiyonluk için çıkıyor.

16' Milson - 7' Icardi

SAAT: 20:00
HAKEM: Volkan Bayarslan
STAT: Eryaman Stadı
YAYIN: beIN SPORTS

MKE ANKARAGÜCÜ: Gökhan, Malcuit, Arda, Mujakic, Djokanovic, Hasan Ali, Diack, Taylan, Zahid, Milson, Ali Sowe
TEKNİK DİREKTÖR: Tolunay Kafkas

GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Oliveira, Torreira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi
YEDEKLER: Okan, Dubois, Midtsjö, Yunus, Gomis, Berkan, Kaan, Adekugbe, Barış, Mata
TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk

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KAZANIRSA ŞAMPİYON OLUYOR

Süper Lig'de haftaya 79 puanla lider giren sarı-kırmızılı takım maçtan galibiyetle ayrılması halinde, diğer müsabakaların sonuçlarına bakılmadan, 2022-2023 sezonunun bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.

PUAN YİTİRİRSE FENERBAHÇE MAÇINA BAKILACAK

Galatasaray, MKE Ankaragücü maçında puan yitirmesi durumunda ise 5 puan önünde bulunduğu ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin sahasında Fraport TAV Antalyaspor'a puan kaybetmesini bekleyecek.

Sarı-kırmızılıların puan kaybı yaşaması, Fenerbahçe'nin ise kazanması durumunda ise şampiyonluk kupası, 4 Haziran'da Nef Stadı'nda yapılacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde sahibi bulacak.

OKAN BURUK İKİNCİ ŞAMPİYONLUĞUNUN PEŞİNDE

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, MKE Ankaragücü maçını kazanmaları halinde Süper Lig'de ikinci kez şampiyonluk sevinci yaşayacak.

Teknik direktörlük kariyerinde daha önce Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Göztepe, Akhisar Belediyespor, Çaykur Rizespor ve Medipol Başakşehir'de görev yapan Buruk, 2019-2020 sezonunda Medipol Başakşehir ile şampiyonluğa ulaşmıştı.

Akhisarspor Belediyespor ile 2017-2018 sezonunda Türkiye Kupası'nı kazanan Okan Buruk, bu akşam istedikleri sonucu almaları halinde teknik direktörlük kariyerinde üçüncü kupayı kaldıracak.

SON ÜÇ MAÇINI GOL YEMEDEN KAZANDI

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 3 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, bu maçlarda Medipol Başakşehir, İstanbulspor ve Demir Grup Sivasspor'u yendi.

Buruk'un öğrencileri söz konusu mücadelelerde rakibine sadece 0.59'luk gol beklentisi imkanı tanırken kalesinide gole kapadı.

ZANIOLO CEZALI, ALTI FUTBOLCU SINIRDA

Galatasaray'da kırmızı kart cezalısı olan Nicolo Zaniolo, MKE Ankaragücü maçında forma giyemiyor.

Sarı-kırmızılı takımda ayrıca maç öncesinde 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Galatasaraylı futbolcular Mauro Icardi, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Sergio Oliveira, Milot Rashica ve Fredrik Midtsjö, bu mücadelede kart görmeleri durumunda ligin 37. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

20 FUTBOLCU İLK PEŞİNDE

Galatasaray, zorlu deplasmanda şampiyonluğunu ilan etmesi durumunda kadrosunda yer alan birçok futbolcu da kariyerlerinde ilk kez bir lig organizasyonunda şampiyonluk görecek.
Sarı-kırmızılı takımın kadrosunda yer alan ve bu sezon resmi müsabakalarda forma giyen futbolcular dikkate alındığında ilk lig şampiyonluğunu yaşayacaklar şöyle:

Okan Kocuk, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan, Mathias Ross, Emin Bayram, Sam Adekugbe, Kazımcan Karataş, Sacha Boey, Leo Dubois, Berkan Kutlu, Nicolo Zaniolo, Juan Mata, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Milot Rashica, Yusuf Demir, Dries Mertens, Hamza Yiğit Akman, Özgür Baran Aksaka.

MUSLERA ALTINCI ŞAMPİYONLUĞA KOŞUYOR

Sarı-kırmızılı ekibin Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, MKE Ankaragücü deplasmanından istenilen sonuçla dönülmesi durumunda Süper Lig'de 6. kez şampiyonluk yaşayacak.

Galatasaray'a 2011'de gelen ve takımla 12. sezonunu yaşayan tecrübeli file bekçisi, 2011-2012, 2012-2013, 2014-2015, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında Süper Lig'de ipi önde göğüsleyen takımın parçası oldu.

"Cimbom"da ayrıca Yunus Akgün, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında 2, Bafetimbi Gomis, Galatasaray'da 2017-2018 sezonunda, Emre Taşdemir ise 2018-2019 sezonunda şampiyonluk yaşadı.

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Haberi Hazırlayan : Çağatay Çelik

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