Galatasaray'ın şampiyonluk öyküsü

Bir sonraki hafta Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'ın son 3 haftadaki puanı kaybı 7'ye ulaştı. Lider Fenerbahçe ile fark 5'e çıktı. Alanya karşısında 1 gol 1 asistle sonunda kendini gösteren Icardi, maçın ardından hakem Ali Palabıyık'ın kararlarına, "Sürekli neden bize karşı hatalar yapıyorlar, anlamıyorum" diyerek isyan etti.

Galatasaray 3 haftalık galibiyet hasretine Karagümrük karşısında nokta koydu. 33'te 10 kişi kalan Karagümrük'ün direncini Aslan, 60'ta Emre Taşdemir ile kırdı. Viviano farkı önlerken 85'te Mata, sarı-kırmızılı forma ile ilk kez ağları buldu.