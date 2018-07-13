DHA'nın haberine göre, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, ABD ekonomisinin Başkan Donald Trump yönetiminin gümrük tarifeleri konusunda attığı adımlardan kaynaklı bir sıkıntı yaşamadığını savundu.

Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde konuşan Mnuchin, "Bir ticaret savaşı içinde olduğumuzu düşünmüyorum; bir ticari anlaşmazlık durumu içindeyiz" dedi ve ekledi:

"Şu ana kadar herhangi bir negatif etk görmedik; belirsizlik üzerindeki etkisini çok dikkatli şekilde izliyoruz."

Mnuchin, bugün başlayacak olan Meksika ziyaretinin NAFTA (Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması) görüşmelerine verdikleri önemin bir işareti olduğunu vurguladı.

Mnuchin, Meksika'ya Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Trump'ın damadı Jared Kushner ile birlikte gidecek. Ziyarette Meksika'nın yeni Devlet Başkanı Andrés Manuel López Obrador ile görüşülecek.