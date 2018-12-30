Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın açıklamalarından önemli satır başları;

- "Geçen yılın sonunda 77,8 milyon olan mobil abone sayısı, bu yılın üçüncü çeyreği sonunda 80,6 milyona ulaştı"



-"1 Nisan 2016'da başlayan 4,5G abone sayısında da artış devam etti ve 69,3 milyona ulaştı"



- "Mobil internet kullanım miktarı, bir önceki çeyreğe göre yüzde 12 artarak yaklaşık 842 bin TeraByte'a ulaştı"



Sürecek...

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