İnternet kullanıcıların en çok merak ettiği konuların başında şebekelerinin hızı geliyor. “Wi-Fi’da mı yoksa hücresel şebekede mi indirme hızları daha yüksek?” sorusunun cevabını araştıran performans ölçümleri kuruluşu Open Signal, “Wi-Fi ve Mobil Şebeke Deneyiminin Durumu” araştırmasının Kasım 2018 sonuçlarını açıkladı.

Küresel ölçekte 8 milyondan yakın cihaz ve 63 milyonu aşkın ölçümden derlenen araştırma sonuçlarına göre 33 ülkede mobilde veri indirme (download) hızı, Wi-Fi’dan daha yüksek olduğu ortaya çıktı.

Mobil indirme hızının Wi-Fi’a en çok fark attığı ülke 13 Mbps ile Avustralya olurken, bu listede Türkiye de 9. sırada yer aldı.

Open Signal’in verilerine göre Türkiye’de Wi-Fi’da 9.6 Mbps olan ortalama veri indirme hızı, mobil şebekede 16.9 Mbps’ye kadar çıkıyor.

Diğer bir deyişle Türkiye’de veri indirmede mobil şebeke, Wi-Fi şebekesine göre ortalama 7.3 Mbps daha hızlı.

Mobilin Wi-Fi’a göre daha hızlı olduğu ülkelerde LTE (ve Türkiye özelinde 4.5G) gibi teknolojiler öne çıkıyor. Araştırmada, 5G teknolojisini hayata geçirecek olan ülkelerde bu farkın, mobil lehine daha da açılacağı belirtiliyor.

BU ÜLKELERDE WI-FI AÇIK ARA ÖNDE

80 ülkeyi kapsayan araştırmaya göre veri indirme hızında Wi-Fi’ın mobile açık ara fark attığı ülkelerin başında ise Singapur, Hong Kong, Tayland ve ABD gibi ülkeler bulunuyor.

Wi-Fi’daki ortalama veri indirme hızı, mobil şebekeye göre Hong Kong’ta 38.6 Mbps, Singapur’da 34 Mbps, ABD’de 25.2 Mbps, Tayland’ta 19.7 Mbps, Romanya'da 16.5 Mbps, İsrail’de 14.3 Mbps, Rusya’da 12.2 Mbps, Japonya’da 11.9 Mbps, İngiltere’de 11.8 Mbps, Güney Kore’de 11.3 Mbps daha yüksek.

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