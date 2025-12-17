Mobilya ihracatı 4 milyar doları aştı

Türkiye, 2025 yılının ilk 11 ayında, 200’ü aşkın ülkeye, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1.5 oranında artışla, yaklaşık 4 milyar 200 milyon dolar tutarında ihracat yaptı. İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Özkan, mobilya sektörünün en fazla İhracatı; 604 milyon dolar ile Irak, 339 milyon dolar ile Almanya, 231 milyon dolar ile Fransa ve 228 milyon dolar ile Amerika Birleşik Devletleri’ne yaptığını ifade etti. Stratejik lider pazarlardan Irak’ta yüzde 11.2, Fransa’da yüzde 9, ABD’de ise yüzde 2.3 oranında büyüme kaydedildi.

Erkan Özkan, “Döviz kurlarından kaynaklı rekabet gücümüzde zaman zaman kayıplar yaşansa da, yıl boyunca yaptığımız tanıtım organizasyonları ile pazarlarımızı koruyarak, bu yıl için öngördüğümüz 4 milyar 500 milyon dolarlık ihracat hedefimize ulaşacağımızı söyleyebilirim. Hedefimiz elbette ihracatımızda yüksek oranlarda artırmak ve rakamlarımızı çok daha yukarılara taşımak. Çünkü Türk mobilyasının üretim ve tasarım gücünden kaynaklı büyük bir ihracat potansiyeli var. 2026 yılında 5 milyar doları aşmayı hedefliyoruz” dedi.