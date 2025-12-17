Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.340,54 %-0,07
        DOLAR 42,7243 %0,06
        EURO 50,0522 %-0,27
        GRAM ALTIN 5.939,65 %0,51
        FAİZ 38,19 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 90,54 %3,57
        BITCOIN 86.677,00 %-1,22
        GBP/TRY 56,9992 %-0,57
        EUR/USD 1,1707 %-0,34
        BRENT 59,80 %1,49
        ÇEYREK ALTIN 9.711,33 %0,51
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Mobilya ihracatı 4 milyar doları aştı - İş-Yaşam Haberleri

        Mobilya ihracatı 4 milyar doları aştı

        Türkiye'nin mobilya sektörü, 2025 yılının ilk 11 ayında (ocak-kasım), başta Irak, Almanya, Fransa ve ABD olmak üzere, 200'ü aşkın ülkeye, toplam 4 milyar 200 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi. İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Özkan, mobilya sektörünün 11 aylık performansını değerlendirerek, Türk mobilyasının üretim ve tasarım gücü sayesinde ihracatta önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirtti. Özkan, "2026 yılında 5 milyar doları aşmayı hedefliyoruz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.12.2025 - 10:31 Güncelleme: 17.12.2025 - 10:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mobilya ihracatı 4 milyar doları aştı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye, 2025 yılının ilk 11 ayında, 200’ü aşkın ülkeye, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1.5 oranında artışla, yaklaşık 4 milyar 200 milyon dolar tutarında ihracat yaptı. İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Özkan, mobilya sektörünün en fazla İhracatı; 604 milyon dolar ile Irak, 339 milyon dolar ile Almanya, 231 milyon dolar ile Fransa ve 228 milyon dolar ile Amerika Birleşik Devletleri’ne yaptığını ifade etti. Stratejik lider pazarlardan Irak’ta yüzde 11.2, Fransa’da yüzde 9, ABD’de ise yüzde 2.3 oranında büyüme kaydedildi.

        Erkan Özkan, “Döviz kurlarından kaynaklı rekabet gücümüzde zaman zaman kayıplar yaşansa da, yıl boyunca yaptığımız tanıtım organizasyonları ile pazarlarımızı koruyarak, bu yıl için öngördüğümüz 4 milyar 500 milyon dolarlık ihracat hedefimize ulaşacağımızı söyleyebilirim. Hedefimiz elbette ihracatımızda yüksek oranlarda artırmak ve rakamlarımızı çok daha yukarılara taşımak. Çünkü Türk mobilyasının üretim ve tasarım gücünden kaynaklı büyük bir ihracat potansiyeli var. 2026 yılında 5 milyar doları aşmayı hedefliyoruz” dedi.

        İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği’nin, yeni yılda da uluslararası rekabetçiliği güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdüreceğini ifade eden Özkan, hedef ülkelere yönelik tanıtım etkinlikleri, uluslararası fuarlarda düzenlenecek milli katılım organizasyonları, ticaret ve alım heyeti programları ile UR-GE projelerinin yıl boyunca devam edeceğini söyledi. 2026 yılının ilk çeyreğinde Meksika özelinde Sektörel Ticaret Heyeti programı planlandığını açıklayan Özkan, ayrıca Çin, A.B.D., İtalya ve Avustralya’nın da bu sene planlama dahilinde olduğunu ve ilgili ülkelere yönelik çalışmaların başlatıldığını belirtti. Çin’de düzenlenecek CIFF 2026 Mobilya Fuarı’nın, Milano’daki Salone del Mobile’nin ve New York’taki ICFF Fuarı’nın Türk mobilyasının küresel vitrine taşınacağı önemli platformlar olduğunun altını çizdi. URGE Projelerinin de aktif bir şekilde kullanılacağını ve uzak pazarlara heyetler düzenleneceğini ifade eden Özkan, “Yeni yılda da üretim hacmimiz, tasarım gücümüz ve yenilikçi ürünlerimizle dünya genelinde daha güçlü şekilde varlık göstermeye devam edeceğiz” diye konuştu

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Katil de maktul de üniversiteli!
        Katil de maktul de üniversiteli!
        Barda solistin öldürüldüğü hesap kavgasında tetiği çeken 14 yaşında!
        Barda solistin öldürüldüğü hesap kavgasında tetiği çeken 14 yaşında!
        Ortalığı birbirine katan manevra
        Ortalığı birbirine katan manevra
        Cimbom'dan Antoine Griezmann bombası!
        Cimbom'dan Antoine Griezmann bombası!
        Güney Marmara Otoyolu sanayi şehirlerini bağlayacak
        Güney Marmara Otoyolu sanayi şehirlerini bağlayacak
        600 ton et alacaktı... İş insanı 12.6 milyon TL dolandırıldı!
        600 ton et alacaktı... İş insanı 12.6 milyon TL dolandırıldı!
        Baba kız evde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Baba kız evde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Galatasaray, kupada Başakşehir'i konuk edecek!
        Galatasaray, kupada Başakşehir'i konuk edecek!
        Tuğberk Gülter: Kervan için annemi öldürebilir
        Tuğberk Gülter: Kervan için annemi öldürebilir
        Bir garibin cinayete kurban gidişi... Köydeki 19 yıllık korkunç sır!
        Bir garibin cinayete kurban gidişi... Köydeki 19 yıllık korkunç sır!
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Avrupa'dan elektrikli araçta geri adım
        Avrupa'dan elektrikli araçta geri adım
        Gelir İdaresi Başkanlığı "vergi borçlularını" açıkladı
        Gelir İdaresi Başkanlığı "vergi borçlularını" açıkladı
        Göz renginiz doğduğunuzdan beri aynı mı?
        Göz renginiz doğduğunuzdan beri aynı mı?
        Yargıtay’ın işe iade kriterleri
        Yargıtay’ın işe iade kriterleri
        ABD-Venezuela gerilimi tırmanıyor!
        ABD-Venezuela gerilimi tırmanıyor!
        Yağış yok; buzlanma, don ve sis var
        Yağış yok; buzlanma, don ve sis var
        Trump yönetimine "Epstein dosyalarını yayımlaması" baskısı
        Trump yönetimine "Epstein dosyalarını yayımlaması" baskısı
        Trump'tan "İsrail'e desteğimiz tam" mesajı
        Trump'tan "İsrail'e desteğimiz tam" mesajı
        ABD yönetimi seyahat yasaklarını genişletti
        ABD yönetimi seyahat yasaklarını genişletti