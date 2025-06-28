Moda dünyasının gizli cinsiyet kodu: Kadın ve erkeklerin gömlek düğmeleri neden ters yönlerde?

Gömlek düğmelerinin kadın ve erkeklerde farklı yönlerde yer alması, pek çok kişinin fark ettiği ama nedenini bilmediği kültürel bir detay. Erkek gömleklerinin düğmeleri sağda, kadınlarınki ise soldadır. Bu farkın günümüzde herhangi bir işlevi kalmamış olsa da, kökeni yüzyıllar öncesine, toplumsal sınıflar ve cinsiyet rollerine dayanan alışkanlıklara uzanıyor.

ERKEKLERDE SAĞ TARAFA DÜĞME KOYMANIN NEDENİ

Tarih boyunca erkekler çoğunlukla silah taşıdı ve düğmelerin sağda olması, kılıçlarını çekerken veya kıyafetlerini hızlıca giyerken kolaylık sağlıyordu. Ayrıca erkekler genellikle kıyafetlerini kendileri giydiği için sağ elle düğme iliklemek pratik bir çözümdü. Erkek gömleklerinin bugünkü düğme yönü de bu alışkanlıktan miras kaldı.

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KADINLARDA SOL TARAFA DÜĞME KOYMANIN NEDENİ

Kadınlar tarih boyunca çoğu zaman hizmetçilerin yardımıyla giydiriliyordu. Düğmelerin solda olması, karşıdan bakıldığında sağ elini kullanan hizmetçilerin düğmeleri daha rahat ilikleyebilmesini sağlıyordu. Bu düzenleme özellikle 19. yüzyılda zengin sınıflarda yaygındı. Kadın kıyafetlerinde düğmelerin sola yerleştirilmesi, zamanla gelenek halini aldı ve hazır giyim sektörüne de bu şekilde yansıdı.