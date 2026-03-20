2009 yılında çıkardıkları 'Perili Sirk' albümü ile profesyonel müzik hayatına başlayan Model grubu, 'Buzdan Şato' şarkısı ile alternatif rock sahnesinde dikkat çekmişti. Ancak grup, 2016'da aldıkları sürpriz bir karar ile dağılmıştı.

Can Temiz, Fatma Turgut, Kerem Sedef, Okan Işık

Bir süredir sosyal medyada birbirlerini yeniden takip etmeleriyle dikkat çeken grup üyeleri, dönüş sinyallerini daha önce vermişti. Model grubundan hayranlarını sevindiren haber geldi. Müzisyen grup, 10 yıl sonra yeniden bir araya geldi.

"HESAPLARIN ŞİFRELERİNİ 10 YIL SONRA HATIRLADIK"

Grup üyeleri; Okan Işık, Can Temiz ve Fatma Turgut, sosyal medya hesaplarından yaptıkları ortak yayında 'Pembe Mezarlık' şarkısını seslendirdi. Paylaşımda ise şu ifadelere yer verildi: Mesajlarınızdan anladığımız kadarıyla bizi özlemişsiniz, biz de sizi özledik. Herkes farklı yerlerde olduğu için online buluşup 'Pembe Mezarlık'ı çalıp söylemek istedik. Provalarımız devam ediyor. Çok yakında yeniden bir arada olacağız ve sizlerle provalardan güzel videolar paylaşacağız. Hesapların şifrelerini 10 yıl sonra hatırladık. Her şeyin başladığı yer olan İzmir'de yeniden buluşuyoruz. Herkese şimdiden iyi bayramlar.