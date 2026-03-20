Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Model grubu 10 yıl sonra yeniden bir arada - Magazin haberleri

        Model grubu yeniden bir arada

        2016'da dağılan Model grubu, 10 yıl aradan sonra yeniden bir araya geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.03.2026 - 08:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        10 yıl sonra bir araya geldiler
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        2009 yılında çıkardıkları 'Perili Sirk' albümü ile profesyonel müzik hayatına başlayan Model grubu, 'Buzdan Şato' şarkısı ile alternatif rock sahnesinde dikkat çekmişti. Ancak grup, 2016'da aldıkları sürpriz bir karar ile dağılmıştı.

        Can Temiz, Fatma Turgut, Kerem Sedef, Okan Işık
        Bir süredir sosyal medyada birbirlerini yeniden takip etmeleriyle dikkat çeken grup üyeleri, dönüş sinyallerini daha önce vermişti. Model grubundan hayranlarını sevindiren haber geldi. Müzisyen grup, 10 yıl sonra yeniden bir araya geldi.

        "HESAPLARIN ŞİFRELERİNİ 10 YIL SONRA HATIRLADIK"

        Grup üyeleri; Okan Işık, Can Temiz ve Fatma Turgut, sosyal medya hesaplarından yaptıkları ortak yayında 'Pembe Mezarlık' şarkısını seslendirdi. Paylaşımda ise şu ifadelere yer verildi: Mesajlarınızdan anladığımız kadarıyla bizi özlemişsiniz, biz de sizi özledik. Herkes farklı yerlerde olduğu için online buluşup 'Pembe Mezarlık'ı çalıp söylemek istedik. Provalarımız devam ediyor. Çok yakında yeniden bir arada olacağız ve sizlerle provalardan güzel videolar paylaşacağız. Hesapların şifrelerini 10 yıl sonra hatırladık. Her şeyin başladığı yer olan İzmir'de yeniden buluşuyoruz. Herkese şimdiden iyi bayramlar.

        #model
        #Can Temiz
        #Okan Işık
        #Fatma Turgut
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram namazı mesajı: İnşallah bedelini ödeyecekler
        Pezeşkiyan: Dünya karşı durmazsa bu ateş birçoklarını yakacak
        6 ülkeden Hürmüz'e dair ortak açıklama
        Trump'tan 'Pearl Harbor' esprisi
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        UEFA ülke puanında Çekya tehlikesi!
        Eğlenmek için geldi kâbusu yaşadı... 1 milyon TL'lik çukur tazminatı!
        AB enerji fiyat artışına karşı önlem almaya hazırlanıyor
        Beşiktaş, Kasımpaşa'yı 5 maç sonra devirdi!
        Enerji tesisleri vuruldu, petrol fiyatları sert yükseldi
        Her yerde yağış var!
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        Gözyaşlarına boğuldu
        Üçüncü kez evleniyor
        Atlanan kahvaltı sağlığı nasıl etkiliyor?
        Gözlerimizin gece modu nasıl çalışıyor?
        Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı
        Bu kez oğlu yaralanan baba: Evimi satışa çıkardım!
        Akaryakıt pazarında dengeler değişti
        İstanbul Valiliği 'Zimem defteri' geleneğini sürdürüyor
