Mogan Enerji halka arz ne zaman, kaç lot veriyor ve hangi bankalarda ne zaman işlem görecek?
Sermaye Piyasası Kurulu'nun son haftalık bülteninde Mogan Enerji halka arz başvurusu onayı alındı. Halka arz şeklinde sermaye arttırımı 210.108.000 Lot olan Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş., firmanın halka arz büyüklüğü 2, 97 Milyar TL olarak açıklandı. Yatırım yaptığı her alanda kaliteli hizmet vermeyi hedef koyan Mogan Enerji halka arz tarihleri merak konusu oldu. Peki Mogan Enerji halka arz ne zaman, kaç lot veriyor, hangi bankalarda var, ne zaman işlem görecek?
Mogan Enerji halka arz tarihleri ile gündemde yer alıyor. Mogan Enerji halka arzında 1 TL nominal değerli paylar, 11,33 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. Yatırımlarını yenilenir enerji santrallerine yönlendirmiş olan şirket bünyesindeki Mogan Enerji halka arzın hisse fiyatı, kodu ve olası lot dağıtım sayıları merak ediliyor. İşte Mogan Enerji halka arz tarihleri ile ilgili bilgiler…
MOGAN ENERJİ HALKA ARZ NE ZAMAN?
Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş. halka arz tarihi henüz belli olmadı. Mogan Enerji halka arzı için talep toplama tarihi henüz kesinleşmiş değil. Detaylı bilgi gelince haberimizde yer alacaktır.
MOGAN ENERJİ HALKA ARZ KAÇ TL?
Mogan Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ Mogan Enerji halka arzında 1 TL değerli nominal paylar, 11,33 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. Ek pay satışı yapılmayacak.
Firmanın halka arzının büyüklüğü 2, 97 Milyar TL olarak açıklanırken halka açıklık oranı yüzde 7,50 olarak belirlendi.
MOGAN ENERJİ HALKA ARZ KAÇ LOT?
Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş. halka arzında 262,638,000 pay dağıtımı gerçekleştirecek. Tahsilat gruplarında yer alan lot ise henüz belli olmadı.
MOGAN ENERJİ HAKKINDA
Mogan Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ, yatırımlarını yenilenebilir enerji santrallerine yönlendirerek çevresel sürdürülebilirlik ve karbon emisyonu azaltımına odaklanmıştır. Bünyesinde Jeotermal Enerji Santralleri, Hidroelektrik Enerji Santralleri ve Rüzgar Enerjisi Santralleri bulunmaktadır. Şirket, bu santraller aracılığıyla yılda yaklaşık 1,3 milyon ton karbon emisyonunu azaltarak çevrenin korunmasına katkı sağlamaktadır.