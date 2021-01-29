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HaberlerYaşamEVLİYA DEĞİLMİŞ| Son dakika: Mum dikilip dua edilen türbe bakın kiminmiş
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Moğol emirinin mezarı evliya türbesi sanılıyor

Tokat’ta halk arasında Sivri Tekke olarak bilinen Moğol emirinin Esentimür Türbesi, evliya türbesi sanılıyor

EVLİYA DEĞİLMİŞ| Son dakika: Mum dikilip dua edilen türbe bakın kiminmiş
İHA

Tokat Gaziosmanpaşa Bulvarı üzerinde bulunan türbe ilginç mimari yapısının yanı sıra tarihi ile dikkat çekiyor.

Tarihi kaynaklarda türbenin 1243 yılında Kösedağ Savaşı’yla Anadolu’ya gelen ve uzun yıllar Anadolu’da kalan Moğol emirlerinden Nureddin bin Esentimur’a ait olduğu yazıyor.

İHA'nın haberine göre Moğol emirinin vefatından sonra yapılan türbenin zamanla evliya mezarı olarak algılanması nedeniyle mezarda dua edenler oluyor.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Serdar, türbenin 1314 yılında vefat etmiş olan Moğol emiri Nurettin bin Esentimur adına yapılmış olduğunu söyledi.

1243 yılındaki Kösedağ Savaşı’ndan sonra Moğolların Anadolu coğrafyasına yerleştiklerine dikkat çeken Serdar, “Tokat bölgesindeki Kazova'yı Moğollar bir kışlık merkez olarak kullanmışlar ve Tokat'ta yer almışlardır. 1314 yılında Nurettin bin Esentimur vefat edince mezarı buraya gömülmüş ve bu türbe üzerine inşa edilmiştir. Türbenin yapısına baktığımızda Anadolu coğrafyasındaki türbelere benzerlik göstermesine rağmen daha ziyade Karahanlı coğrafyasındaki türbelerin benzeridir. Çünkü yapının mimari tarzı Anadolu coğrafyasından daha çok Horasan ve Maveraünnehir bölgesine ait yapılarla benzerlik gösteriyor” dedi.

“İLMİ YA DA DİNİ SINIFTAN BİRİ OLDUĞU YÖNÜNDE BİR KAYNAK YOK”

Serdar, tarihi kaynaklarda tekkede mezarı bulunan şahsın bir emir yani askeri bir şahıs olduğu hususunda bilgilerin mevcut olduğunu belirterek, “Onun ilmi sınıftan ya da dini sınıftan biri olduğu yönünde bir kaynak yoktur. Zaten kendisi hakkında çok fazla bir kaynak da yoktur. Müslüman olduktan sonra ismi Nurettin olmuştur. Müslüman bir kişidir ama evliya ya da Allah dostu bir kişi olduğunu bizler bilemeyiz. Onu Allah bilir. Kaynaklarda da bu hususta herhangi bir bilgi yoktur” diye konuştu.

“KİMİ MOĞOL HÜKÜMDARI OLDUĞUNU SÖYLÜYOR, KİMİ MÜBAREK İNSAN DİYOR”

Tekke yanında uzun yıllardır taksicilik yapan Abdullah Gül, tekkede yatan kişiyle ilgili çok fazla bir bilgiye sahip olmadığını ifade ederek, kimileri burada yatan kişinin Moğol hükümdarı olduğunu söylüyor, kimileri mübarek insan diyor. Burayla ilgili tarihçilerden bir bilgi verilmesini bekliyoruz. İnsanlar buraya gelip dua ediyorlar, mum yakıyor. Perşembe ve cuma günleri gelen çok oluyor” dedi.

Esnaf Atilla Ertuğrul Toga ise tekkenin Müslüman olan bir Moğol hükümdarının mezarı olduğunu öğrendiğini ifade ederek, "Ama bir şeyh veya evliya değil. Müslüman olduğu için ruhuna 3 İhlas 1 Fatiha suresi okunabilir. Ama bir beklenti içine girmek ahmaklıktır” ifadelerini kullandı.

SİVRİ TEKKE'NİN TARİHİ

Kültür Portalı'nda yer alan bilgilere göre 1314 yılında vefat eden Emir Nureddin İbn-i Esentimur adına inşa edilen türbe 1935 yılında restore edilmiştir. Türbe kesme taştan, kare mekan üzerine tuğladan örülmüş sekizgen yıldız planlı pramidal bir külahla örtülüdür.

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