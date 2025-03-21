Moldova Nerede, Hangi Kıtada Yer Alır? Moldova Başkenti, Bayrağı, Nüfusu, Para Birimi, Şehirleri ve Saat Farkı Nedir?

Moldova Hangi Kıtada Yer Alır?

Moldova, sıklıkla Romanya ile karıştırılan bir ülkedir. Öyle ki bayrakları bile neredeyse birbirinin aynısı denecek kadar benzerlik gösterir. Denize kıyısı olmayan Moldova, aslında ufak bir limana sahip olacakken ülkenin denize en yakın olduğu bölge, Ukrayna tarafından alınmıştır. Bu şekilde Moldova’nın Karadeniz’e erişimi olabilecek tek nokta elden gidince ülkenin deniz ile bağlantısı kesilmiştir. Peki Moldova hangi kıtada yer alır? Avrupa’nın Doğusunda konumlanmış olan Moldova’nın iki komşusu vardır. Daha detaylı şekilde Moldova nerede diye soranlar için komşuları ile birlikte nasıl konumlandığına bakalım. Doğu Avrupa’da yer alan Moldova’nın doğusunda Romanya, Kuzeybatısında ive güneyinde ise Ukrayna ile çevrilidir. SSCB’den ayrılan pek çok Sovyet Cumhuriyeti’nde bağımsızlıklarını kazanmanın ardından özerkliklerini talep eden bölgeler ortaya çıkmıştır. Bu ülkelerden biri de Moldova’dır. Transdinyester bölgesi, 1992 senesinde özerkliklerini ilan ederek, sosyalist bir yönetim anlayışını benimsemişlerdir.

Moldova Başkenti ve Moldova Şehirleri

İki komşu ülkesi olan ve denize kıyısı bulunmayan Doğu Avrupa ülkesi Moldova başkenti, Kişinev’dir. Kişinev, seyahat etmek için Moldova’ya gelenlerin ilk tercihlerinden biridir. Şehir küçük bir alana sahip olsa da ulaşım açısından en gelişmiş turistik bölge olarak bilinir. Moldova başkenti Kişinev için parklar ve göller diyarı şeklinde söz edilir. Çok sayıda şarap mahzeni bulunan şehir, nehir kıyıları, yeşillikleri ve kültürel mirası ile beğeni toplar. Diğer Moldova şehirleri de oldukça merak edilir. Doğu Avrupa ülkesi olan Moldova’da otuz iki bölge, üç belediye ve iki özerk cumhuriyet yer alır. Moldova şehirleri içinde turistik anlamda en çok tercih edilen üç isim vardır. Bu şehirlerden ilki Moldova başkenti Kişinev olup diğerleri ise; Balti ve Tiraspol şehirleridir. Bu ülke ile sıklıkla karıştırılan bir nokta daha vardır. Moldova hakkında bilgi sahibi olmak isteyenlerin bu detaya dikkat etmesi gerekir. Günümüzde Moldova isminde iki bölge bulunur ve bunlar sıklıkla karıştırılır. Birisi ülke olan Moldova Cumhuriyeti iken diğeri ise Romanya’nın içindeki bir bölgenin adıdır. Ülke olan Moldova’nın yüz ölçümü, 33.846 kilometre kare olup, Moldova nüfusu 2023 yılında 2,458 milyon olarak kaydedilmiştir. 2025’in sonunda ülke nüfusunun 2.46 milyona ulaşması beklenmektedir.