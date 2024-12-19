Monaco: 2 - PSG: 4 | MAÇ SONUCU

Fransa Ligue 1'in 16. hafta karşılaşmasında Monaco ile PSG kozlarını paylaştı. Mücadeleyi konuk takım 4-2 kazandı.

PSG'ye galibiyeti getiren golleri Desire Doue, Ousmane Dembele (2) ve Goncalo Ramos kaydetti. Ev sahibi ekibin golleri ise Eliesse Ben Seghir (p) ve Breel Embolo'dan geldi.