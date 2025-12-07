UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Fransız ekibi Monaco ile karşı karşıya gelecek.

II. Louis Stadyumu'nda oynanacak ve 9 Aralık Salı günü TSİ 23.00'te başlayacak mücadeleyi, Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek.

Makkelie'nin yardımcılıklarını vatandaşları Hessel Steegstra ile Jan de Vries üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemliğini Hollandalı Allard Lindhout yapacak.

Karşılaşmada Belçika'dan Bram Van Driessche VAR, Almanya'dan Benjamin Brand ise AVAR olarak görev alacak.