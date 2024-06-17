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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Monaco, Nick Calathes transferini açıkladı! - Basketbol Haberleri

        Monaco, Nick Calathes transferini açıkladı!

        Monaco, Fenerbahçe Beko'dan ayrılan Nick Calathes'i kadrosuna kattığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.06.2024 - 19:42 Güncelleme: 17.06.2024 - 19:42
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        Nick Calathes'in yeni adresi açıklandı!
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        Fenerbahçe Beko'dan ayrılan Nick Calathes'in yeni takımı belli oldu.

        Fransız temsilcisi Monaco, Yunan yıldız Nick Calathes'i kadrosuna kattığını açıkladı.

        Yapılan açıklamada, Calathes için ''Yetenekli ve deneyimli bir lider, EuroLeague tarihinin en iyi pasörü'' ifadeleri kullanıldı.

        Geçtiğimiz sezon 38 EuroLeague maçında forma giyen Calathes, 7,1 sayı, 4,8 asist ve 4,2 ribaund ortalamaları yakaladı.

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